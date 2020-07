Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 17 luglio

E’ atteso nella serata di oggi il nuovo bollettino riguardante l’epidemia di coronavirus della regione Lombardia. Anche oggi, venerdì 17 luglio, spazio alla comunicazione con i dati riguardanti le vittime, i guariti e i nuovi casi, a causa della pandemia di covid-19. Gli ultimi numeri raccontano di 80 nuovi casi di positività registrati in 24 ore nella regione lombardia, di cui 23 scoperti a seguito di test sierologici, e 17 invece definiti debolmente positivi. In totale nella giornata di ieri sono stati effettuati 10.727 tamponi, per un computo aggiornato da quando è scoppiata l’emergenza pari a un milione, 176mila e 203. In terapia intensiva troviamo al momento 23 persone, stesso numero di 48 ore fa, mentre sono diminuite le persone ricoverate in altri reparti, a ieri 164 (-13). Sono in totale 60.989 i pazienti guariti da quando è scoppiata l’emergenza, per un totale di 71.032 compresi i dimessi, numero cresciuto di 96 unità in 24 ore. Il dato più triste, quello dei decessi, segna invece un bilancio aggiornato a 16.775 vittime, il che significa che si sono verificati 10 nuovi morti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA “INFARTI PIÙ AGGRESSIVI DURANTE IL LOCKDOWN”

Milano è la provincia al momento più infetta con 20 nuovi casi segnalati, seguita da Bergamo a 17, con Cremona a 11. Cinque sono i nuovi casi bresciani, e 4 quelli di Mantova, Como e Varese. Due gli infetti a Monza, uno a Lodi e Sondrio, e zero infine in quel di Lecco e Pavia. Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Claudio Cuccia, direttore del Dipartimento cardiovascolare della Poliambulanza di Brescia, che parlando del periodo di lockdown duro, ha raccontato di come sia aumentato in maniera vistosa il numero degli infarti: “Abbiamo visto infarti completamente diversi da quelli che eravamo abituati a vedere – le sue parole in occasione di un incontro in Regione con l’assessore Gallera – gli facevamo la coronarografia e vedevamo poltiglia di trombo. Abbiamo detto: attenzione, perché c’è una risposta trombotica esageratamente alta nei pazienti con Sars-CoV-2. E ora non sappiamo ancora quali segni ha lasciato Covid per il futuro”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA “INFARTI PIÙ AGGRESSIVI DURANTE IL LOCKDOWN”





© RIPRODUZIONE RISERVATA