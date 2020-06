Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 21 giugno

In attesa del nuovo bollettino della regione Lombardia sull’epidemia di coronavirus, andiamo a dare uno sguardo ai dati di ieri. 165 sono stati i nuovi positivi comunicati, con l’aggiunta di 23 morti legati all’infezione da covid. In terapia intensiva troviamo solamente 54 persone (meno 6), mentre sono 102 le persone infette scoperte grazie ai test sierologici della regione. Da quando è scoppiata l’emergenza sono stati effettuati 9.314 tamponi, mentre coloro che sono al momento positivi sono 13.911, 134 in meno rispetto alla precedente rilevazione. 1401 i pazienti che si trovano ricoverati non in terapia intensiva, mentre nelle ultime 24 ore sono state dimesse 276 persone o dichiarate guarite, per un totale di 62.372 dal 21 febbraio scorso. Milano continua ad essere la zona più infetta con 69 casi, seguita da Bergamo a 31 e da Brescia a 27.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, PROTESTA IN PIAZZA DUOMO

Nella giornata di ieri si è tenuta una manifestazione in piazza Duomo contro la gestione dell’emergenza coronavirus in Lombardia. Gli organizzatori parlano di 5mila persone presenti, che al grido di “non andrà tutto bene”, per fare il verso allo slogan reso famoso durante il lockdown, hanno appunto mostrato il proprio disappunto nei confronti della regione, sottolineando in particolare le numerose morti nelle Rsa, le residenze per anziani: “Io ho perso mia madre che era al Don Gnocchi di Milano soltanto per la riabilitazione – le parole di Daniela Conte a margine della manifestazione -, pensavo che in quella struttura l’avrebbero protetta perché questo è il compito delle Rsa, ma questo non è accaduto e ci sono responsabilità sicuramente da parte della Regione Lombardia e anche da parte di medici, infermieri e personale. Ho molta fiducia che la giustizia farà il suo corso e questa vicenda non verrà dimenticata. Quello che abbiamo passato non lo auguriamo a nessuno”. E a proposito delle Rsa, da lunedì 22 giugno riprenderanno le visite dei parenti al Pio Albergo Trivulzio, come fatto sapere dalla stessa casa di cura.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 20 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA