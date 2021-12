Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 dicembre/ Positività in calo all’1.3%

Siamo in attesa del bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 1 dicembre 2021. L’appuntamento è fissato come sempre a dopo le ore 17:00 di questo pomeriggio, quando appunto scopriremo l’evolversi della pandemia di covid nella regione che più ha pagato fino ad ora il caro prezzo del virus. La Lombardia sta reggendo questa quarta ondata, ma i casi sono aumentati in maniera vistosa durante il mese che si chiude oggi, e anche il bollettino di ieri ha confermato questo trend negativo.

Falcone/ “Mascherine? All'aperto impossibile infettarsi ma hanno impatto positivo”

Nelle ultime 24 ore sono infatti emersi 2.223 nuovi contagiati a fronte di 163.960 amponi analizzati nei vari laboratori lombardi. Il tasso di positività è stato pari all’1.3% per cento, mentre le vittime da covid sono state ieri 15, per un totale dallo scorso 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia in Italia, pari a 34.372. Infine segnaliamo i casi di Milano e provincia, in totale 802, con Brescia che invece ha registrato 258 nuovi contagiati.

Bollettino vaccini covid oggi 1 dicembre/ 800mila inoculazioni nelle ultime 48 ore

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 DICEMBRE: TERZE DOSI PER TUTTI GLI OVER 18

Alla luce dei contagi in aumento, la Lombardia sta accelerando sulla terza dose e a partire dalla giornata di ieri, 30 novembre 2021, ha permesso la prenotazione a tutti gli over 18 del booster.

Attraverso il solito portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, si può appunto richiedere l’appuntamento per ottenere la terza dose: «In questo momento, il nostro obiettivo primario – spiega Regione Lombardia – è mantenere sotto controllo la nuova ondata epidemica, evitando quanto più possibile la diffusione dei contagi. Le agende dei Centri Vaccinali sono state ulteriormente ampliate. L’intento è infatti quello di accogliere le richieste dei circa 2 milioni di cittadini. Quelli cioè che attualmente hanno già superato l’intervallo minimo dei 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario».

Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 dicembre/ Positività 1.8%, +14 in T.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA