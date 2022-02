Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 febbraio/ +9 ricoveri, positività 9%

Siamo in attesa del bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 1 febbraio 2022. Come vi scriviamo spesso e volentieri, il report odierno risulta essere il primo significativo della settimana da poco iniziata, in quanto il lunedì i dati sono “falsati” dai pochi tamponi anti covid elaborati nel weekend. Andiamo quindi a rivedere proprio il report di ieri, quando i contagi totali emersi sono stati in totale 5.417 su 60.309 test elaborati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività si è mantenuto sui livelli degli ultimi tempi, precisamente pari al 9 per cento, mentre il numero di decessi continua ad essere molto gravoso, leggasi 76 morti per covid, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 37.184 persone venute a mancare. Negli ospedali, fortunatamente, prosegue la lenta diminuzione dei pazienti, e al momento nei nosocomi lombardi troviamo 3251 ricoverati in terapia intensiva (-3), e altri 3.016 in area medica (+12). Infine, per quanto riguarda la zona di Milano, ieri i contagi emersi sono stati in totale 1.799.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 1 FEBBRAIO: LA RIPRESA DELL’ECONOMIA

Numeri positivi quelli della regione Lombardia, non soltanto per quanto riguarda i contagi ma anche l’economia. Da un’analisi effettuata da Unioncamere Lombardia, è emerso come le imprese locali siano tornate a crescere, equiparando i dati dei livelli pre crisi. Nel 2021 sono state 814.756 le imprese attive in Regione, +0.5 per cento in un anno, con circa 57mila nuove iscrizioni (-19 per cento).

Una ripresa delle iscrizioni “che si sono riportate su valori pre-crisi”, commentano attraverso il report. Per Unioncamere potrebbe essere questo “un primo segnale d’inversione di tendenza, ma nel complesso il dato risulta ancora lontano dai livelli del 2019 e si impone la prudenza nell’analisi della nati-mortalità d’impresa, poiché le cessazioni sono state frenate da sostegni istituzionali e moratorie”.

