Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 gennaio/ -68 ricoveri, positività 9.8%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia sarà comunicato anche oggi, lunedì 31 gennaio 2022, come sempre dopo le ore 17:00. Per la regione di Fontana è iniziata una nuova settimana in zona gialla, e stando al trend positivo degli ultimi giorni è probabile che nel futuro prossimo non dovrebbero esservi altre “declassificazioni”, e che si tornerà lentamente verso il bianco. Del resto la Lombardia, così come l’Italia, sembrerebbe aver raggiunto il picco della quarta ondata e lo si è capito anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 14.558 a fronte di 147.338 test antigenici processati.

Bollettino vaccini covid oggi 31 gennaio/ 127.8 milioni di dosi somministrate

Il tasso di positività è stato pari al 9.8 per cento, mentre il numero di decessi per covid continua ad essere molto gravoso, ieri altre 62 vittime per coronavirus per un totale dal 20 febbraio di due anni fa, quando è scoppiata la pandemia in Italia, pari a 37.108. Chiudiamo con la situazione ospedaliera, a cominciare dai pazienti in terapia intensiva, dove troviamo 254 pazienti, stabili rispetto a ieri, arrivando fino a quelli in area medica, decresciuti rispetto al precedente bollettino di 68 allettati.

BUSINESS DEI TAMPONI/ Dai prezzi ai falsi negativi, cosa non va

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 31 GENNAIO: IL PARERE DEL PEDIATRA USUELLI

Intanto in questi giorni, alla luce dei contagi in calo, si sta discutendo sulla possibilità di rendere più semplici le quarantene per gli studenti, e a riguardo ha detto la sua Michele Usuelli, pediatra e Consigliere della Regione Lombardia del gruppo Più Europa/Radicali: “In questa fase – le sue parole – con alti tassi di copertura vaccinale e con Omicron molto contagiosa, ma meno cattiva è arrivato il momento di cambiare la narrazione della pandemia, applicando nuove regole, chiare e semplici, adatte a questo nuovo periodo”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 31 gennaio/ Positività al 12.7%, -7 ricoveri

Usuelli ha presentato una mozione, a sua prima firma, in consiglio regionale, in cui ha chiesto alla Giunta: “1) implementare subito per i minorenni il tampone molecolare salivare come unico strumento di diagnostica covid; 2) il pediatra prescrive il tampone, il genitore lo esegue e lo consegna al laboratorio senza appuntamento, come già facciamo per tanti esami di laboratorio; 3) il laboratorio invia il referto ai genitori e lo carica sul portale ATS; 4) lo studente rientrerà a scuola senza il certificato del pediatra, essendo sufficiente un esito di tampone; 5) intercedere presso il governo per abolire le quarantene scolastiche”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA