Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 agosto/ +14 ricoveri, positività 14.8%

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati alla giornata di oggi, mercoledì 10 agosto 2022. Prosegue l’ottavo mese dell’anno e prosegue la diminuzione dei casi di positività, così come confermato dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri. Nelle scorse 24 ore i contagi emersi sono stati in totale 5.474 su 36.968 test anticovid processati, sia molecolari quanto antigenici rapidi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 agosto/ -244 ricoveri, positività 15.8%

Il tasso di positività sembra avvicinarsi lentamente al 10 per cento, e ieri ha toccato la cifra del 14.8%, mentre il numero delle vittime resta ancora piuttosto elevato, visto che i morti da covid sono stati ieri 20, per un totale dal giorno del primo decesso, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 41.826 vittime. Chiudiamo con il consueto sguardo sui casi ospedalieri, a cominciare dai malati più gravi, quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi lombardi, ad oggi 37, per una crescita di 2 unità. In area medica vi sono invece 1.137 allettati, in diminuzione di 12 pazienti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 9 AGOSTO/ +20 morti, tasso positività 14,8%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 AGOSTO: SENSORE ‘ANTI COVID’ IN UNA SCUOLA MILANESE

E a proposito di coronavirus e Lombardia, stanno iniziando i lavori in vista della riapertura delle scuole a settembre, e sono rilevanti in chiave covid quelli in corso presso l’istituto De Amicis di Marcallo, Boffalora e Mesero, in provincia di Milano, con l’obiettivo di impiegare un sensore che rilevi la qualità dell’aria. «Il sensore – ha spiegato Emanuele Brasca, direttore commerciale di Fybra, la startup che installerà il dispositivo, come riferisce Quotidiano.net – monitora in modo costante temperatura, umidità, anidride carbonica e composti organici volatili nelle classi in cui è installato».

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 9 AGOSTO/ +177 morti, -244 ricoverati

«È dotato di algoritmi dinamici e predittivi – ha continuato Brasca – che determinano autonomamente l’andamento dei parametri fisici di un’aula scolastica e calcola soglie dinamiche predittive per l’aereazione degli ambienti ed il tempo ottimale di ventilazione naturale per evitare inutili sprechi di energia». E ancora: «Un aspetto importante è dato dalla temperatura che evita ai ragazzi sconfort termici durante l’ora di lezione. Abbiamo valutato che grazie a questo nostro apparecchio c’è un 15% in meno di assenze di studenti nel corso dell’anno per motivi di salute».











© RIPRODUZIONE RISERVATA