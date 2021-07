Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 luglio/ 88% dei nuovi contagi non vaccinati

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, sabato 10 luglio, verrà comunicato verso le ore 17:30: scopriremo nel tardo pomeriggio quanti sono i nuovi casi di covid, quante le vittime e la situazione negli ospedali. Il bollettino di ieri ha segnalato 230 nuovi positivi a fronte di 32.593 tamponi processati, per un tasso di positività pari allo 0.6%. Milano ha comunicato 89 contagi fra città e provincia, mentre Lodi ne ha registrati 26, con Brescia e Varese a quota 21. Purtroppo si sono registrati ancora morti in regione, in totale 3 decessi, per un computo aggiornato dal febbraio 2020 pari a 33.795.

Bene invece il dato relativo alla situazione ospedaliera, visto che si è registrato un doppio calo di ricoverati nei nosocomi lombardi, precisamente 8 in terapia intensiva e altri sette invece in degenza normale, dove vi sono 127 pazienti con sintomi covid. Numeri leggermente in rialzo quindi anche in Lombardia, colpa della Variante Delta, che ormai sta per prendere il sopravvento sull’Alfa, (l’inglese). Come comunicato ieri dalla direzione welfare regionale, presieduta dalla vicepresidente e assessora Letizia Moratti, nell’ultima settimana i casi di indiana sono stati pari al 45%, contro il 24 per cento dell’Alpha.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 10 LUGLIO, IL PUNTO SULLA VARIANTE DELTA

“I primi sette giorni di luglio segnalano Alpha al 24 per cento (142 casi) e Delta al 45 per cento (270 casi) sebbene su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite in sette giorni”, ha fatto sapere ieri l’ex ministra (qui le sue dichiarazioni complete). A giugno la variante predominante è stata l’Alpha, pari al 64%, mentre la Delta era ferma all’11% (dati relativi a 1.979 genotipizzazioni). La cosa certa è che l’88% delle persone che si contagiano sono non vaccinati: “Media che crolla al 6 per cento tra coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale, con tutte le varianti che rispondono in maniera percentualmente simile alla copertura vaccinale”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 9 LUGLIO





