Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 maggio/ 124 ricoveri in meno in 24 ore

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia è atteso come sempre in serata anche quest’oggi, lunedì 10 maggio 2021. Essendo il primo giorno della settimana, come da “tradizione”, i casi saranno pochi, visti gli altrettanto pochi tamponi processati nel weekend, ma la certezza è che la curva sta continuando a decrescere anche in questa regione, così come si evince dal bollettino di ieri. Domenica sono stati infatti comunicati 1.326 nuovi contagi su 39.298 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 3.4%, in linea con la media nazionale.

Bollettino vaccini covid oggi 10 maggio/ Raggiunta quota 24 milioni di dosi

Continua intanto il calo negli ospedali, con altri 124 posti letto liberati nei reparti di degenza ordinaria (totale 2.726 persone), mentre, in terapia intensiva, c’è stato un incremento di due unità, 492 pazienti negli ospedali lombardi. Intanto prosegue spedita la campagna vaccinale, ma la Lombardia vuole spingere ancora di più e ha chiesto al governo di poter usufruire delle scorte di vaccini AstraZeneca che le altre regioni non stanno utilizzando causa “rifiuto”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 maggio/ 139 morti, dato più basso da mesi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 MAGGIO, LE PAROLE DI FONTANA

Ieri ha parlato il governatore Attilio Fontana, che ha spiegato: “La campagna vaccinale procede spedita. Purtroppo a causa della carenza di vaccini abbiamo dovuto rallentare, infatti il generale Figliuolo ha abbassato il target per la nostra regione, che ora si attesta intorno alle 85.000 inoculazioni al giorno. Voglio comunque sottolineare che la Lombardia è l’unica, insieme ad altre due regioni, ad avere mantenuto e superato i target”. E da oggi scatterà la prenotazione per un’altra fascia, quella dai 50 a i 59 anni, gli over 50, per un totale di circa un milione e seicentomila lombardi. Come sempre ci si può prenotare attraverso l’apposito numero verde, oppure, tramite il portale dedicato, quindi gli sportelli Atm di Poste Italiane o rivolgersi al portalettere. In Lombardia somministrate al momento 4 milioni di dosi, di cui due milioni e 150mila agli over 70 (il 90% è stato coperto).

LEGGI ANCHE:

"Cina prepara terza guerra mondiale con coronavirus"/ Dossier choc: "Già dal 2015..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA