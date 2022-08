Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 agosto/ Positività 14%, -51 ricoveri

E’ tempo anche oggi, giovedì 11 agosto 2022, di vedere il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, il report aggiornato sulla situazione covid delle regione storicamente più falcidiata dal virus. La comunicazione verrà resa pubblica in serata, di conseguenza possiamo andare a rivedere il bollettino Lombardia di ieri per avere un’idea della tendenza di questi giorni. Il virus sta continuando a battere in ritirata e anche ieri si è avuta la conferma visto che i casi di covid sono stati in totale 3.740.

I tamponi processati, invece, sono stati in totale 26.643, per un tasso di positività che è stato pari al 14 per cento, numero in calo rispetto a qualche settimana fa. Situazione tranquilla anche negli ospedali, a cominciare dai malati più gravi, quelli ricoverati nelle terapie intensive dei nosocomi lombardi, che sono ad oggi 42, e in crescita di 5 unità rispetto al precedente bollettino. In area medica, invece, vi sono 1.081 allettati, dato in calo di 56 pazienti. Infine uno sguardo alle vittime da covid: la Lombardia ieri ha registrato altri 13 decessi per un totale di 41.839 vittime.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 AGOSTO: IL COMMENTO DI SEBASTIANI

E a proposito di bollettino coronavirus Lombardia, nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il noto Giovanni Sebastiani, matematico dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), che ha snocciolato i dati riguardanti i contagi nelle varie regione italiane, Lombardia compresa: «L’analisi delle differenze settimanali della percentuale dei positivi ai test molecolari rivela che alcune regioni sono in fase di decrescita molto debole e prossime ad una stasi, mentre altre sono in fase di crescita molto debole», osserva Sebastiani.

Nel primo gruppo troviamo Campania (livello medio attuale della percentuale 6%), Friuli Venezia Giulia (9%), Lazio (8%), Lombardia (11%), Molise (5%), provincia autonoma di Trento (5%), Umbria (20.5%) e Veneto (12%), mentre del secondo fanno parte Bolzano (6.5%) e Piemonte (10%). Sebastiani ha inoltre spiegato che «le curve medie dell’occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive hanno raggiunto il massimo 17 e 15 giorni fa rispettivamente, con livelli medi attuali pari a circa il 14 e 3.5%, mentre quella dei decessi ha raggiunto il picco 12 giorni fa, con una media attuale di circa 140 morti al giorno».











