Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 maggio/ Morti e ricoverati in forte calo

Per scoprire come sta evolvendo la curva dei contagi in Lombardia, bisognerà attendere le ore 17:00 di questa sera quando verrà reso noto il nuovo bollettino coronavirus della regione, il report con tutti i dati aggiornati ad oggi, martedì 11 maggio 2021. Stando a quanto comunicato ieri sera i nuovi casi emersi sono stati 583 a fronte di 16.223 tamponi processati di cui 12.836 molecolari e 3.387 antigenici, per un tasso di positività pari al 3.5%, più basso rispetto alla media nazionale.

Nella giornata di ieri si sono registrati anche 23 morti, il che ha portato il totale delle vittime a quota 33.205 da inizio pandemia, febbraio 2020. In merito alla situazione ospedaliera si segnalano invece 479 pazienti in terapia intensiva, 13 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e altri 2.668 in degenza normale, un dato che è decresciuto di 58 unità. A livello di province si segnalano infine 212 casi a Milano, di cui 62 in città, con 80 a Bergamo e 69 a Brescia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 MAGGIO: CONTINUANO SPEDITE LE VACCINAZIONI

Intanto prosegue spedita la campagna di vaccinazione in regione Lombardia, e da ieri sono state aperte le vaccinazioni per una nuova fascia, la 50-59; nel giro di poche ore sono state circa 340mila le prenotazioni, chiaro indizio di come la gente abbia voglia di vaccinarsi. In totale sono circa 850mila gli under 60 che si sono prenotati o che sono stati vaccinati, pari al 53% del totale. Giornata di ieri importante anche perchè dopo mesi ha riaperto in presenza il consiglio comunale in quel di Milano: “Oggi (ieri ndr) è una giornata di speranza per la nostra città – le parole del sindaco meneghino, Beppe Sala – dopo sette mesi Palazzo Marino, la casa di tutte e tutti i milanesi, torna ad ospitare in presenza una parte dei suoi consiglieri. Un momento importante che simboleggia un graduale ritorno alla normalità, assicurato dal miglioramento della situazione sanitaria e dal progresso delle vaccinazioni”. E sempre ieri ha riaperto il teatro alla Scala: “Un momento simbolico e, spero, di buon auspicio per il mondo della cultura e dello spettacolo – il commento di Fontana via Facebook – cultura e spettacolo, insieme al turismo, saranno decisivi per l’attrattività della Lombardia e di tutto il sistema Italia”.

