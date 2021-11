Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 novembre/ -5 ricoveri in T.I., positivi 1%

La situazione coronavirus è tornata da un paio di settimane a questa parte decisamente più “attenzionata” dalle autorità e addetti ai lavori, e lo si capisce anche dai contagi che in Lombardia sono aumentati recentemente, anche se rimanendo entro i livelli di allarme. Situazione che con grande probabilità verrà confermata anche dal bollettino regionale di oggi, 11 novembre 2021, così come si è visto anche ieri, quando i nuovi contagiati sono stati 1.073 su 97.961 tamponi processati, sia molecolari quanto antigenici.

Un doppio dato che ha permesso di ottenere un tasso di positività pari all’1%, in crescita mentre, per quanto riguarda i decessi da covid, in Lombardia si sono registrati ieri altri 5 morti, per un totale da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 34.210. Fa ben sperare comunque la situazione ospedaliera visto che al momento vi sono 42 ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 5 unità rispetto alle 24 ore precedenti, e altri 402 pazienti in area medica, numero quest’ultimo variato di 23 allettati in più rispetto all’ultimo report. Infine uno sguardo ai casi provinciali, con Milano che ha registrato 342 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 NOVEMBRE: IL COMMENTO DELLA MORATTI

E a proposito della situazione epidemiologica della regione Lombardia, ieri è uscita allo scoperto la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare. Parlando da Dorno, all’inaugurazione del nuovo centro medico comunale, ha spiegato: “Il 95% delle persone attualmente ricoverate nei nostri ospedali è costituito da non vaccinati. È un dato che si commenta da solo. Il vaccino è l’unica vera arma per limitare la diffusione del virus”.

Quindi ha aggiunto: “La pandemia non è ancora finita” e che per questo “dobbiamo prestare la massima attenzione e intensificare gli sforzi per la campagna vaccinale, convincendo chi non si è ancora immunizzato e aumentando l’adesione alle terze dosi”. Al momento la regione Lombardia ha un indice Rt al di sopra del livello 1 ”Seppure ancora leggermente inferiore alla media nazionale. Vogliamo continuare ad essere tra le ‘regioni verdi’ in Europa: potremo farlo solo attraverso il vaccino”.

