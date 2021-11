Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 novembre/ +1 in T.I., positività 0.5%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, mercoledì 10 novembre 2021, sarà comunicato dopo le ore 17:00, classico appuntamento quotidiano da quasi due anni a questa parte. Contagi in aumento in tutta Italia da due settimane a questa parte, e anche la regione di Fontana sta registrando numeri più alti rispetto a quindici giorni fa, anche se la situazione per ora resta al di sotto dei livelli di guardia. Lo si è potuto appurare anche dal bollettino coronavirus di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 849 su 144.283 test anti covid analizzati nei vari laboratori regionali (positività 0.5%).

Anche ieri sono stati registrati dei morti per coronavirus, leggasi in totale 4, per un computo aggiornato da inizio pandemia (20 febbraio 2020), pari a 34.205. Nei nosocomi regionali vi sono al momento 47 ricoverati in terapia intensiva e altri 379 in area medica, due dati che sono aumentati rispettivamente di 1 e di 31 unità rispetto al precedente report, e situazione che per ora non è allarmante. Infine, per quanto riguarda le province con più casi, si segnala Milano a quota 270 seguita da Brescia con 102 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI FONTANA

E per parlare della situazione covid in Lombardia, è uscito allo scoperto nuovamente nella giornata di ieri il governatore Attilio Fontana. Soffermandosi in particolare sulla proroga dello stato di emergenza, che scadrà il 31 dicembre 2021, quindi fra meno di due mesi, il numero uno dei lombardi ha spiegato che si tratta di una scelta “che va fatta a livello governativo – le sue parole riportate da Skytg24 – penso che una valutazione nel momento in cui la situazione non è ancora sotto controllo comporterà che la situazione venga prorogata”.

Fontana ha poi paragonato la situazione attuale con quella di un anno fa, ricordando come i numeri di questi tempi nel 2020: “creavano molta angoscia, quelli di quest’anno invece di lasciano abbastanza tranquilli ma non bisogna mai abbassare la guardia. In Lombardia – ha proseguito – credo che se riusciamo a mantenere la situazione che c’è oggi riusciamo a contenere questa ulteriore ondata. Quindi rispetto del distanziamento, utilizzo delle mascherine Green pass per accedere accette attività”.



