Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 12 gennaio: raggiunta quota 422 mila guariti

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia è stato registrato un lieve aumento di decessi, ma anche un bel balzo in avanti di guariti. Come vi abbiamo raccontato, lunedì sono stati annotati 1.431 nuovi infettati su oltre 13 mila tamponi processati. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è scesa al 10,7%, mentre la quota dei guariti sfiora quota 422 mila: +4.717 rispetto a domenica. Il conto dei decessi è salito di 62 vittime, totale di 25.849 morti.

Questo l’elenco dei nuovi casi positivi per provincia: +434 contagiati in provincia di Milano (di cui Milano città +142), +75 contagiati in provincia di Bergamo, +289 contagiati in provincia di Brescia, +135 contagiati in provincia di Como, +46 contagiati in provincia di Cremona, +43 contagiati in provincia di Lecco, +20 contagiati in provincia di Lodi, +65 contagiati in provincia di Mantova, +74 contagiati in provincia di Monza e Brianza, +29 contagiati in provincia di Pavia, +6 contagiati in provincia di Sondrio e +181 contagiati in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, martedì 12 gennaio 2021, registriamo le nuove dichiarazioni del presidente Attilio Fontana. Intervenuto ai microfoni di Mattino 5, il governatore ha spiegato che il fatto che la Lombardia torni ad essere tra le regioni in zona rossa è «una ipotesi ma non una certezza»: «C’è un po’ di rimescolamento sui parametri che stabiliscono i colori delle regioni, ieri nell’incontro con il Governo abbiamo parlato a lungo ed è possibile che anche i parametri vengano rivisti». Attilio Fontana ha poi aggiunto: «Si stanno studiando una serie di altri parametri, che tengono conto ad esempio del numero di tamponi, di contagiati per numero di tamponi effettuati e una serie di altre valutazioni».

