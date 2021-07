Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 luglio/ 1 morto e pazienti gravi stabili

Continuano ad aumentare i casi di covid in Lombardia, così come si evince dal bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri. In attesa del report di oggi, lunedì 12 luglio, che come sempre sarà al ribasso visti i pochi tamponi processati nel weekend, dalle parti di Milano sono stati comunicati 250 nuovi contagi a fronte di 26.712 tamponi analizzati, con un tasso di positività in linea con la media nazionale pari a 0.9%, in crescita rispetto allo 0.6 di 48 ore fa.

Bene il dato relativo alle vittime da covid, solo un morto nelle ultime 24 ore (ma il totale resta drammatico, 33.799 decessi da inizio pandemia), mentre negli ospedali sono rimasti stabili i pazienti in terapia intensiva (37), con un incremento invece in degenza normale, 124 in totale (+3). Attualmente vi sono 8.076 positivi in regione, dato in crescita di 384 unità, mentre i guariti da un anno e mezzo a questa parte sono saliti a quota 801.680.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 LUGLIO: L’ANNUNCIO DELLA MORATTI

Numeri che stanno facendo preoccupare e non poco la regione, pronta ad una nuova accelerazione nella campagna vaccinale, l’unica vera arma per tamponare il covid. A riguardo la vicepresidente della regione, Letizia Moratti, assessore al welfare, ha annunciato tramite la propria pagina Facebook una sorta di campagna di vaccinazione “speciale” rivolta agli over 60, la fascia che resta ad oggi quella più a rischio, soprattutto se non vaccinata: “Alla luce della diffusione rapida della variante Delta – scrive l’ex ministrato sui suoi social – e del pericolo di un aumento rilevante dei contagi, questa mattina ho chiamato il sindaco Giuseppe Sala proponendogli l’avvio di una campagna vaccinale speciale dedicata agli over 60 della città di Milano”.

La Moratti ha quindi aggiunto e concluso: “d’accordo con il sindaco e con i presidenti dei Municipi, in settimana organizzeremo questa campagna speciale nei quartieri della città attraverso l’impiego di camper di Areu e la somministrazione del vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson”.



