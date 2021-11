Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 novembre/ Positività 0.8%, +3 in T.I.

La Lombardia si appresta a concludere una nuova settimana in zona bianca e ad iniziarne un’altra sempre con le misure di restrizione al minimo. La conferma arriverà oggi pomeriggio dopo la consueta cabina di regia, e in attesa del bollettino coronavirus odierno, venerdì 12 novembre 2021. Nel frattempo diamo uno sguardo veloce al report comunicato ieri pomeriggio, con i casi di covid che sono stati in totale 1.066 su 130.809 tamponi processati nei vari laboratori, sia antigenici che molecolari.

Negli ospedali, come vi spieghiamo ormai da giorni, la situazione resta tranquilla, visto che al momento vi sono 45 ricoverati con sintomi gravi, quelli in terapia intensiva, e dato cresciuto di 3 unità rispetto alla precedente comunicazione. In area medica, invece, il numero di pazienti segna quota 409, +7 rispetto al report di ieri. Il tasso di positività è stato pari allo 0.8%, mentre il numero di morti da covid comunicato era di 6, per un totale di 34.216 dallo scoppio della pandemia. Segnaliamo infine i 294 contagiati fra Milano e zone limitrofe.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 NOVEMBRE: LE PAROLE DI LETIZIA MORATTI

E non c’è solo il covid da contrastare in Lombardia così come nel resto d’Italia, ma anche l’influenza. Da settimane coloro che si sottopongo alla terza dose possono ricevere assieme anche l’antinfluenzale, e nella giornata di ieri la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare della regione Lombardia, ha ribadito l’appello alla somministrazione.

«Rinnovo l’invito – le parole dell’ex sindaco di Milano – di prenotare ed effettuare la vaccinazione antinfluenzale che, insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, rimane lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza. A maggior ragione, in un quadro come quello in cui continuiamo a vivere, dove è indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario, la vaccinazione antinfluenzale va considerata un alleato strategico e fondamentale per le persone ad alto rischio». Ricordiamo che il vaccino antinfluenzale è gratis per fragili, over 60, bambini e donne in gravidanza.

