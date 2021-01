Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 14 gennaio: terapie intensive in calo

Appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 14 gennaio 2021. Come vi abbiamo raccontato, ieri la Regione ha comunicato 2.245 nuovi casi positivi (di cui 139 debolmente positivi) su 31.880 tamponi processati. Importante riduzione della percentuale dei positivi sui tamponi effettuati – ieri al 7% – mentre purtroppo sono stati registrati 51 nuovi decessi per Covid-19: totale di 25.954 vittime da inizio epidemia. Situazione ricoverati: -4 pazienti in terapia intensiva (462) ma +10 pazienti negli altri reparti Covid (3.651).

Questo il bilancio dei nuovi contagiati per provincia: 544 nuovi casi positivi nella provincia di Milano (di cui Milano città +215), 118 nuovi casi positivi nella provincia di Bergamo, 365 nuovi casi positivi nella provincia di Brescia, 121 nuovi casi positivi nella provincia di Como, 79 nuovi casi positivi nella provincia di Cremona, 89 nuovi casi positivi nella provincia di Lecco, 60 nuovi casi positivi nella provincia di Lodi, 202 nuovi casi positivi nella provincia di Mantova, 129 nuovi casi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 206 nuovi casi positivi nella provincia di Pavia, 40 nuovi casi positivi nella provincia di Sondrio e 218 nuovi casi positivi nella provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, registriamo la lettera delle rianimazioni alla Regione. Come riportato dai colleghi di Sky Tg 24, il coordinamento dei reparti di terapia intensiva di tutti gli ospedali regionali chiede di non occupare letti di rianimazioni per attività sanitarie non Covid. Ma non solo: gli specialisti hanno rimarcato di essere pronti a riattivare 500 posti nel giro di 48 ore. Una mossa legata alla possibile terza ondata in arrivo nel Paese e, soprattutto, in Lombardia, la Regione più colpita dall’epidemia. Ricordiamo che nel corso della seconda ondata il picco di posti letto occupati è stato registrato il 22 novembre con quasi 1.000 ricoverati nelle TI. Oggi, fortunatamente, ci sono meno di 500 pazienti nei reparti ma il timore è appunto legato ad una violenta ripresa del contagio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 13 GENNAIO 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA