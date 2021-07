Bollettino coronavirus Lombardia, dati 14 luglio/ Terapie intensive ancora in calo

Verso le ore 17:30 di oggi, mercoledì 14 luglio, la regione Lombardia comunicherà il bollettino coronavirus odierno, il classico report contenente gli ultimi aggiornamenti, a cominciare dai nuovi contagi, arrivando fino ai ricoverati. In Lombardia, così come nel resto della nostra penisola, i numeri sono tornati a rialzarsi nell’ultima settimana, complice l’esplosione della Variante Delta, che è divenuta ormai predominante rispetto all’Alfa, e nel contempo, anche per via di un senso di libertà dovuto al venire meno delle restrizioni.

E così che il bollettino di ieri ha comunicato 241 nuovi contagi su 29.313 tamponi analizzati, mentre i decessi sono stati 2. Negli ospedali vi sono al momento 35 ricoverati in terapia intensiva (meno 1 rispetto alla precedente comunicazione), e altri 131 nei reparti di degenza ordinaria, in crescita di 3 unità rispetto alla precedente comunicazione. Come sempre è stata Milano la zona che ha segnalato più contagi, in totale 98, con Monza a quota 24, e infine Mantova con 15 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 14 LUGLIO: LETIZIA MORATTI SUI VACCINI

Numeri che stanno quindi progressivamente peggiorando in Lombardia così come nel resto dell’Italia, ma le buone nuove giungono dalle vaccinazioni ed in particolare dalle dosi in arrivo. Nonostante qualche previsione pessimistica, la Lombardia riceverà una quantità di farmaci che le permetterà di continuare a somministrare in maniera massiccia, così come annunciato nella giornata di ieri da parte della vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare: «Dal 14 luglio a fine luglio avremo un milione e 276 mila dosi tra Pfizer e Moderna. E complessivamente dal 14 luglio al 14 agosto avremo 2 milioni e 332 mila dosi».

La vice di Fontana ha aggiunto e precisato: «C’era stato un iniziale taglio che poi si è ridotto e i numeri che vi sto dando oggi mostrano come il governo sia stato capace di dare forniture alle regioni, tenendo conto ovviamente che le forniture di vaccini non dipendono né dalle regioni né dal governo, ma dall’Europa».



