Bollettino coronavirus Lombardia dati 13 luglio/ 33800 morti covid da inizio pandemia

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia è atteso nella serata di oggi, martedì 13 luglio 2021. Appuntamento fissato come sempre a dopo le ore 17:30, quando scopriremo tutti i dati della pandemia in quella che resta la zona più colpita dal covid sia per quanto riguarda i contagi totali, sia per le vittime. Nell’attesa di aggiornare i numeri, rivediamo il bollettino di ieri, quando sono stati comunicati 95 nuovi contagi su 8.701 tamponi processati in totale.

Oms "Mix vaccini Covid? Pericoloso, mancano dati"/ "Terza dose? Potrebbe non servire"

Il tasso di positività è stato pari all’1%, leggermente più basso rispetto alla media, mentre le vittime comunicate dalla Regione sono state solamente una (totale dal 20 febbraio 2020 33.800). Bene i dati riguardanti la situazione ospedaliera, visto che in terapia intensiva troviamo al momento 36 pazienti gravi, meno 1 rispetto a 48 ore fa, mentre in degenza normale il dato segna 128 (in aumento di 4 unità). Infine, per quanto riguarda le provincie, Milano è sempre quella che ha comunicato più casi, un totale di 30, fra città e zone limitrofe, seguita da Varese a quota 13 con Cremona che ha segnalato 8 nuovi casi di positività.

“Covid, ad agosto 30mila contagi al giorno”/ Abrignani “Potrebbe diventare influenza”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 LUGLIO: IL COMMENTO DI LETIZIA MORATTI

In attesa del nuovo bollettino sono interessanti le dichiarazioni rilasciate ieri dalla vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti, che ha parlato in occasione del ‘Tavolo tematico Innovazione’, un incontro che riguarda da vicino proprio il covid: “Abbiamo un progetto molto ambizioso come un Centro nazionale di ricerca sulle malattie infettive – le parole dell’assessore al welfare lombardo – cui si affiancano un Centro di ricerca translazionale che identifichi nuovi meccanismi di malattia, un Centro di diagnostica molecolare che si occupi del tracciamento di nuovi virus, nuove varianti e nuovi batteri antibiotico resistenti che dovessero emergere sul nostro territorio, un Centro di ricerca epidemiologica che raccolga, elabori, interroghi e metta a disposizione della comunità scientifica i dati epidemiologici sulle malattie infettive di 10 milioni di cittadini Lombardi e un Centro di ricerca clinica che sia in grado di tradurre attraverso la conduzione di trial clinici, anche di fase I, i risultati della ricerca traslazionale in ambito diagnostico e terapeutico in risultati concreti per la salute dei pazienti”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA