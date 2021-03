Bollettino Coronavirus Lombardia dati 14 marzo/ Folla a Milano, Questura interviene

Si rinnova il tradizionale appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, i cui dati saranno comunicati ufficialmente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo 2021. Un momento molto atteso, visto e considerato che la situazione epidemiologica a livello regionale è in significativo peggioramento, come testimonia la zona rossa che entrerà in vigore tra meno di ventiquattr’ore. Intanto, ripercorriamo le statistiche del bollettino di ieri, quando sono stati rilevati con 5.809 nuovi contagi, a fronte di 59.378 tamponi analizzati.

Diminuisce fortunatamente il numero dei morti (66), per un totale complessivo di 29.159 decessi in Lombardia dall’avvento della pandemia. I casi totali invece sono 662.704, con i guariti che si attestano a quota 539.052. Purtroppo resta elevata e asfissiante la pressione sulle strutture nosocomiali; a tal proposito, si segnala un aumento di pazienti, dal momento che quelli ricoverati in area non critica sono 6.068 (+159), mentre 694 (+27) si trovano nei reparti di terapia intensiva, dove si sono registrati nelle ultime 24 ore ben 54 ingressi. I casi attualmente positivi nella regione sono 94.493, di cui 87.731 in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 MARZO

Mentre attendiamo l’annuncio del nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, va segnalato che, malgrado la gravità della situazione pandemica nella regione avente per capoluogo Milano, non tutti i cittadini sembrano aver compreso quanto sia necessario, ora come non mai, rispettare le misure restrittive indicate dal Governo e dai rappresentanti del mondo sanitario. In questo ultimo fine settimana in zona arancione, infatti, proprio la città meneghina è stata presa d’assalto, con centinaia e centinaia di abitanti che hanno deciso di concedersi una passeggiata in centro, sui Navigli, lungo la Darsena e nei parchi cittadini, senza rinunciare all’immancabile aperitivo, che per un po’ potrà essere soltanto casalingo. A fronte di queste uscite fuori controllo, riferisce Adnkronos, la Questura ha scelto di disporre, in accordo con polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili, un servizio anti-assembramento rinforzato, con particolare attenzione alle aree dei Navigli e del Duomo, indubbiamente le più frequentate. Transenne sono anche state collocate sulla Darsena, così da regolamentare l’afflusso degli utenti.

