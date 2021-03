Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 marzo/ Più di 1000 casi a Brescia

Per scoprire quanti sono i nuovi casi di oggi in Lombardia bisognerà attendere questa sera, quando verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus della regione, il report con tutti i casi aggiornati ad oggi, sabato 13 marzo 2021. In attesa dei nuovi dati diamo una ripassata a quelli di ieri, rivedendo brevemente il bollettino del 12 marzo. Ennesima giornata negativa per la regione lombarda, con 6.262 nuovi contagi emersi di cui 202 debolmente positivi, a fronte di 60.954 tamponi analizzati.

Il tasso di positività è tornato a salire, portandosi a quota 10.4%, il che significa che più di una persona su dieci fra quelle testate è risultata avere il covid. Preoccupa soprattutto la situazione ospedaliera, dove sono stati 22 i posti letto occupati in più in terapia intensiva, e 191 invece quelli nei reparti di degenza normale. Numeri che hanno portato la Lombardia in zona rossa, a seguito dell’ordinanza emanata ieri dal ministro della salute, Roberto Speranza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 13 MARZO: L’APPELLO DEL SINDACO DI BRESCIA

Troppi i contagi registrati nell’ultima settimana e a preoccupare è soprattutto la provincia di Brescia, dove anche ieri il computo dei nuovi casi ha superato quota 1.000, per l’esattezza 1.118. Proprio per questo il sindaco bresciano, Emilio del Bono, ha diramato un appello chiedendo una vaccinazione prioritaria nella sua zona: «Bisogna fare qui una campagna di vaccinazione differente che interrompa la catena del contagio – le parole del primo cittadino bresciano – rivolgo un appello al presidente del consiglio Mario Draghi e al presidente della Regione perché si cambi passo sul nostro territorio, un territorio che ha pagato un prezzo altissimo nella prima ondata del marzo aprile 2020 e che anche in questa primavera rischia di pagare un prezzo troppo elevato per l’andamento del contagio. Non è un atto di arroganza, non è un atto di supponenza. Come ci sono priorità per le persone per fascia anagrafica o patologie, ci devono essere priorità a seconda dell’andamento del contagio nei territori».

