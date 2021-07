Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 luglio/ Casi raddoppiati in una settimana

E’ giunto il momento di visionare il nuovo bollettino della regione Lombardia, il report con tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 15 luglio. La tendenza si è invertita da una settimana a questa parte, e nella giornata di ieri la Regione ha comunicato 420 nuovi contagi, praticamente il doppio rispetto a una settimana fa quando erano stati 241. Cresce anche il tasso di positività, passato dallo 0.8 all’.12%, mentre a livello di decessi non si segnalano vittime, con il totale che è rimasto così invariato a quota 33.802.

Altra buona nuova riguarda i ricoveri, con le terapie intensive che sono diminuite di tre unità (totale pari a solo 32 pazienti), con un calo di altri 8 nei reparti di degenza normale (totale 123). Infine, a livello provinciale, Milano ha comunicato 151 nuovi casi di cui 81 in città, con Lodi a quota 36 e Varese a 30. Dati quindi in chiaro/scuro quelli del bollettino di ieri, visto che, nonostante i casi stiano aumentando, le ospedalizzazioni continuano a diminuire, ma bisognerà attendere almeno un’altra settimana per capire se ci saranno ripercussioni proprio sui pazienti ospedalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 LUGLIO, ACCORDO RAGGIUNTO CON LE FARMACIE

Intanto la Lombardia spinge sulla vaccinazione, e ieri è stato raggiunto l’accordo fra la Regione le farmacie per la somministrazione del vaccino anti covid: “L’iniziativa – si legge attraverso una nota la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti – prevede la partecipazione alla campagna anti Covid-19 da parte delle farmacie convenzionate aderenti, per gli anni 2021 e 2022. La vaccinazione sarà eseguita da farmacisti adeguatamente formati grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall’Istituto Superiore della Sanità, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti, da altre istituzioni accreditate e/o da forme di tutoraggio pratico da parte di professionisti sanitari”.

Nelle farmacie verrà somministrato il vaccino Johnson & Johnson: “In coerenza con quanto indicato dalla Struttura commissariale e con la disponibilità del vaccino Janssen – prosegue ancora l’assessore – Regione Lombardia sta avviando iniziative sul territorio volte ad aumentare il più possibile il tasso di copertura vaccinale della popolazione over 60, con l’obiettivo di raggiungere l’immunità di comunità”.

