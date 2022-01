Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 gennaio/ +73 ricoveri, positività 14.3%

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 16 gennaio 2022, sarà comunicato come sempre nel tardo pomeriggio. La regione inizia una nuova settimana in zona gialla nonostante si temesse una declassificazione in arancione, a conferma di come i dati potrebbero essere in lieve miglioramento nelle ultimissime ore. La Lombardia, così come il resto d’Italia, sembrerebbe aver raggiunto il picco di contagiati, di conseguenza è possibile guardare con ottimismo alle prossime settimane.

Il bollettino di oggi probabilmente confermerà queste previsioni, ma nell’attesa, rivediamo quello di ieri, quando i nuovi casi di positività sono stati in totale 26.773 su 186.577 test anti covid elaborati, sia antigenici che molecolari (positività 14.3%). Il numero di decessi è stato ieri pari a 57, per un aggiornamento dal 20 febbraio 2020 di 35.911 morti da covid, regione con più vittime in assoluto. Crescono ancora gli ospedalizzati, visto che ieri c’è stato un doppio segno +: in terapia intensiva la crescita è stata di 10 unità, mentre in area medica di 63. Infine uno sguardo a Milano e provincia, dove i contagi sono stati ieri 8.020.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 GENNAIO: RAGGIUNTI PICCO QUARTA ONDATA

La Lombardia sembrerebbe quindi aver raggiunto il picco di contagi di questa quarta ondata, e lo ha confermato ieri anche il fisico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Facendo il punto sulle regioni e le provincie che sembrano essere arrivate sul cosiddetto pleateu, ha spiegato che Lombardia, Abruzzo, Toscana e Umbria, “sono 4 delle 7 dove nelle ultime settimane del 2021 c’è stata una crescita esponenziale, con tempi di raddoppio degli incrementi piccoli, probabilmente a causa della diffusione della variante Omicron”.

Per quanto riguarda invece le province che hanno già raggiunto il picco, troviamo le lombarde Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, e Varese. Sicuramente una bella notizia per la regione Lombardia.



