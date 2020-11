Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 novembre/ Decrescono le vittime, ieri +99

Quello di oggi, martedì 17 novembre, sarà il primo vero bollettino coronavirus Lombardia della settimana. I dati di lunedì sono notoriamente falsati in quanto la domenica vengono processati meno tamponi, di conseguenza, per scoprire come è evoluta la curva epidemiologica in regione, dovremo attendere le ore 17:00 di questa sera. Nell’attesa del nuovo bollettino andiamo a rileggere brevemente i dati di ieri, quando sono stati scoperti 4.128 nuovi casi su 18.037 tamponi processati. Un dato decisamente positivo (domenica i casi scoperti erano stati 8.060 su 38.702 tamponi), ma come da premesse, ieri era lunedì, giorno tipicamente “blando”. Resta alta la percentuale di positivi su test processati, pari al 22.88 per cento, mentre si sono dimezzate le vittime, altro dato molto positivo, che ieri sono state 99 contro le 181 della giornata precedente. Il numero di morti totali da febbraio è salito così a quota 19.466, mentre i tamponi effettuati sono stati 3.568.531.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GIOVE: “PRESTO PER ZONA ARANCIONE”

La Lombardia sta registrando una lieve flessione dei dati nell’ultima settimana, e sembra intravedersi qualche piccolo barlume di speranza. Al termine della settimana in corso scadranno i 14 giorni di monitoraggio e non è da escludere che il governo possa decidere di allentare un po’ le restrizioni facendo elevare la regione da zona rossa a zona arancione. Non sembra però d’accordo Rossana Giove, direttore Sociosanitario dell’Ats di Milano, che parlando nella giornata di ieri con il Corriere della Sera, ha specificato: “I dati sull’indice Rt di Milano evidenziano una leggera flessione ma è ancora presto per parlare di un cambiamento di colore della nostra Regione. È un argomento di discussione del Comitato tecnico scientifico del ministero”, della Salute ,”e anche a livello regionale se ne parla, ma attendiamo prima le nuove rilevazioni”. Non ci resta quindi che attendere la chiusura di questa settimana per scoprire la verità, nel frattempo, eccovi il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 16 NOVEMBRE





