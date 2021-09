Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 settembre/ Positività 1%, ricoveri stabili

Verrà comunicato in serata il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report aggiornato ad oggi, venerdì 17 settembre 2021. La comunicazione giungerà dopo le ore 17:00 e permetterà di capire come sta evolvendo la curva epidemiologica in quella che resta la regione più colpita dal covid dal febbraio 2020 ad oggi. La situazione negli ultimi mesi è comunque decisamente migliorata e anche il report di ieri lo ha confermato. I nuovi contagi emersi sono stati infatti 573, con un tasso di positività in calo dall’1.2% all’1.

Bene la situazione negli ospedali dove i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di due unità, per un totale di 57 pazienti gravi, mentre negli altri reparti si è verificato un aumento di due casi, per un totale di 437 ricoverati in area medica. Purtroppo sono stati registrati altri nove morti, per un computo aggiornato da inizio pandemia pari a 33.977 morti per covid. Infine, per quanto riguarda le province, 175 nuovi contagi sono stati comunicati a Milano, con altri 67 a Monza e 61 a Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 SETTEMBRE: TEST SALIVARI NELLE SCUOLE DA OGGI

E dalla giornata di oggi scatterà la somministrazione dei tamponi salivari nelle varie scuole lombarde. In questa fase iniziale circa 1.600 alunni si sottoporranno al test, e l’adesione avverrà su base volontaria e previo consenso dei genitori. “Questa attività nelle scuole – ha commentato la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti – rappresenta una concreta misura per rilevare eventuali incrementi della circolazione del virus tra i bambini e gli adolescenti ed è volta a ridurre il rischio di provvedimenti restrittivi come la didattica a distanza che tanto hanno pesato su giovani e famiglie nei mesi passati”.

Ricordiamo che per quanto riguarda gli studenti under 12, quindi quelli dai 6 agli 11 anni, vi è la possibilità di effettuare un tampone in maniera totalmente gratuita ogni 15 giorni, un tampone rapido in farmacia che si può prenotare attraverso il portale dedicato.



