Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 settembre/ Positività 1.2%, -2 ricoverati

Siamo in attesa del bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, 16 settembre 2021. Come ormai da 19 mesi a questa parte, dopo le ore 17:30 verrà emesso l’aggiornamento quotidiano sul covid, e come sempre andremo ad analizzare gli ultimi dati ufficiali. Nel frattempo rileggiamo brevemente il bollettino di ieri, quando i contagi sono stati 628 su 33.968 test processati nei laboratori lombardi, compresi tamponi antigenici che molecolari. Il tasso di positività resta sempre su cifre basse, ieri pari all’1.2 per cento, mentre, in merito ai decessi, si segnalano purtroppo 6 nuovi morti per covid in Lombardia.

La situazione ospedaliera, invece, vede 59 persone ricoverate nelle terapie intensive dei nosocomi lombardi, -1 rispetto ai ieri, e altre 435 in area medica, un dato che è variato di una unità in meno rispetto alla precedente comunicazione. Infine il solito excursus sui casi per provincia, con Milano che ha comunicato 229 nuovi contagi, seguita da Brescia a quota 93, e infine i 48 casi di positività scoperti a Monza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 SETTEMBRE: IL COMMENTO DELLA MORATI

Numeri ancora positivi quelli della regione Lombardia che intanto da lunedì si prepara a somministrare la terza dose di vaccino anti covid. Ad annunciarlo è stata nella giornata di ieri la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare della Regione, che spiegato: “Lunedì prossimo partiremo con la terza dose – scrive l’ex ministra e sindaco di Milano, attraverso il proprio profilo Facebook – con una fase della campagna rivolta a una platea di 150mila persone: chemioterapici, trapiantati, persone affette da Hiv e assuntori di farmaci ad alto dosaggio”.

Parlando poi con Sky Tg24 la Moratti ha ribadito la “soddisfazione per aver superato l’80% di vaccinazione completa per la popolazione vaccinabile” e “rivolto un plauso particolare ai ventenni che hanno risposto alla nostra campagna vaccinale con un’adesione dell’89%”.



