Bollettino Coronavirus Lombardia dati 18 luglio/ 65,7% lombardi vaccinato con 2 dosi

Anche quest’oggi, domenica 18 luglio 2021, si rinnova l’appuntamento ormai consueto con il bollettino Coronavirus Lombardia, che contribuirà a fornire un’istantanea aggiornata della situazione attuale connessa alla pandemia a livello regionale, con particolare riferimento alle nuove positività riscontrate nelle ultime ventiquattro ore e alla pressione sulla rete ospedaliera territoriale, che, seppure calmierata, sta ricominciando a crescere nelle terapie intensive. Fortunatamente, in questo momento, il quadro ospedaliero sembra essere sotto controllo, come testimoniano le statistiche relative alle degenze: nei reparti di area medica sono ricoverati 136 pazienti Covid, mentre nelle terapie intensive degli ospedali lombardi si trovano 31 degenti, dato quest’ultimo in leggerissimo aumento rispetto a venerdì.

Nella giornata di ieri, sabato 17 luglio, in Lombardia si sono verificati 438 nuovi casi Covid su 38.089 tamponi eseguiti, tra test molecolari e antigenici, con quattro decessi. Inoltre, per ciò che concerne la ripartizione dei contagi nelle province, sono stati 165 i casi individuati nella provincia di Milano, seguita da Varese (48), Cremona (30), Brescia (29), Monza e Brianza (27), Bergamo (24), Como (20), Mantova (19), Pavia (17), Lodi (15), Sondrio (3) e Lecco (1).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LETIZIA MORATTI: “4,5 MILIONI DI CITTADINI HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE”

In attesa dei nuovi dati che caratterizzeranno il bollettino Coronavirus Lombardia odierno, giova segnalare come la regione lombarda sia ormai a un passo dal raggiungimento della cosiddetta immunità di comunità (un’immunizzazione quasi completa della popolazione, esclusi tutti gli individui che per la loro storia clinica non possono vaccinarsi); infatti, all’incirca il 70% della popolazione vaccinabile ha raggiunto la completa copertura vaccinale

A scriverlo, su Twitter, è stata la vicepresidente, Letizia Moratti: “Oltre quattro milioni e mezzo di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale. Il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa. Cogliamo l’occasione che ci viene offerta, aderiamo alla campagna. Facciamo la cosa giusta, vacciniamoci”. Un appello importante, a maggior ragione in un periodo come quello attuale, che è sì di vacanza, ma che si potrebbe rivelare preziosissimo in vista dell’autunno, quando l’ennesima recrudescenza pandemica potrebbe palesarsi con rinnovato vigore e, per allora, occorrerà essere protetti con una doppia dose di vaccino.

