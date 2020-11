Bollettino coronavirus Lombardia, dati 19 novembre/ Numeri in calo: zona arancione?

Anche questa sera faremo il punto sull’epidemia di covid in Lombardia, grazie al nuovo bollettino sul coronavirus, quello che verrà reso pubblico attorno alle ore 17:00 di oggi, giovedì 19 novembre. La speranza è che possa continuare a intravedersi quel barlume emerso nell’ultima settimana, e che di conseguenza, la curva tenda all’appiattimento e poi alla decrescita. In attesa dei nuovi dati odierni, andiamo a rivedere brevemente i numeri contenuti nel bollettino di ieri sera, mercoledì 18 novembre. I nuovi casi segnalati sono stati 7.633, in netto calo rispetto ai contagi di 48 ore fa, quando erano 8.448, e nonostante il numero dei tamponi sia rimasto sostanzialmente invariato 38.100 contro i 38.283 di martedì. Di conseguenza è calato ulteriormente il rapporto fra positivi e test, ieri al 20%, sceso di circa 2 punti percentuali. Altro dato positivo è il numero dei guariti, ieri 11.935, e anche le vittime sono diminuite, 182 contro le 202 di 48 ore fa. Infine la situazione ospedaliera, con 9 ricoverati in più in terapia intensiva (totale 903), e 172 nei reparti di degenza ordinaria (8.323 in totale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA: “ABBIAMO DATI DA ZONA ARANCIONE”

In attesa del nuovo bollettino Lombardia sul coronavirus, la regione attende di capire se al termine della prossima settimana sarà ancora considerata zona rossa, oppure, se verrà “elevata” ad arancione. A riguardo sono significative le dichiarazioni rilasciate ieri da parte del governatore Attilio Fontana, che ha fatto notare i significativi balzi in avanti registrati nelle ultime due settimane: “Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione. In base al Dpcm si devono confermare i dati per due settimane, quindi noi fino al 27 novembre resteremo in zona rossa. L’evoluzione dell’epidemia parte dal fatto che non è che improvvisamente si annulli tutto. Noi abbiamo avuto una salita costante e anche molto violenta dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. Adesso siamo in una fase in cui c’e’ un aumento, ma molto piu’ ridotto. Diciamo che siamo arrivati in cima al plateau – ha aggiunto e concluso Fontana – a questa sorta di montagna, adesso siamo in una fase in cui camminiamo in pianura e presto iniziera’ la discesa”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 18 NOVEMBRE





