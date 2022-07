Bollettino coronavirus Lombardia, dati 2 luglio/ +66 ricoveri, positività 25.1%

E’ tutto pronto per andare ad analizzare il bollettino coronavirus della regione Lombardia, il nuovo aggiornamento con tutti i dati di oggi, sabato 2 luglio 2022. Si sta per chiudere una nuova settimana che ha visto i contagi continuare a salire, dopo i numeri molto alti che si sono registrati già sette giorni fa, dati che non si vedevano da mesi. Il covid sta tornando nuovamente a mordere, forse liberato dalle misure di restrizione che ormai son tutte decadute, e favorito dall’alta contagiosità di Omicron 5 nonché dall’alta capacità di re-infezione.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 luglio/ +241 ricoveri, positività in calo

E così che i dati mostrati nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri sono stati eloquenti, con 11.575 nuovi contagi emersi su 46.039 tamponi, per un tasso di positività pari al 25.1 per cento, un dato che si mantiene su numeri altissimi.

Negli ospedali, invece, troviamo al momento 24 ricoverati in terapia intensiva, dato identico a quello rilevato 48 ore fa, e altri 975 in area medica, per una crescita di 66 allettati. Infine il dato più triste, quello delle vittime da covid, ieri pari a 15.

Bassetti: "Mascherine? Ha ragione Pintus"/ Video, "Basta obbligo ffp2 in Italia!"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 2 LUGLIO: IL COMMENTO DI FONTANA

E a proposito di bollettino coronavirus Lombardia, nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il governatore della regione Attilio Fontana. Parlando della situazione covid che vede un netto peggioramento dei dati da un paio di settimane a questa parte, ha spiegato: “Preoccupato no, ma è un dato di fatto che il numero dei contagi stia aumentando”, le parole ai giornalisti a margine di un evento organizzato ieri a Palazzo Pirelli. “E’ altresì un dato di fatto che – ha proseguito Fontana – questo tipo di contagio non sia preoccupante come quelli precedenti e che abbia sulla salute effetti differenti rispetto al recente passato”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 LUGLIO/ +15 decessi, +66 ricoverati

Sull’aumento certificato dei ricoveri ospedalieri per covid: “la maggioranza di questi casi si riferiscono a pazienti in degenza per altre patologie che risultano positivi quando vengono ricoverati. Dunque attenzione alta, ma nessun allarme”. Quindi Fontana ha concluso: “Il mio appello a tutti i lombardi è di continuare a porre attenzione e a mettere in atto tutte le precauzioni utili a contrastare il Covid, soprattutto nei luoghi affollati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA