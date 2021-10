Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 ottobre/ Positività 0.2%, -4 ricoverati

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi mercoledì 20 ottobre 2021. Ancora poche ore, all’incirca tre, poi potremo mettere le mani sul report con tutti gli ultimi aggiornamenti, nel frattempo, rivediamo brevemente il bollettino Lombardia di ieri, quando i nuovi casi totali sono stati 412 su 146.018 test anti covid elaborati, sia antigenici quanto molecolari. Il tasso di positività, dato dal rapporto fra i due precedenti numeri, è stato dello 0.2 per cento, sempre ottimo, mentre per quanto riguarda le vittime, sono stati segnalati ieri altri 7 morti a causa dell’infezione.

Negli ospedali vi sono al momento 283 ricoverati con sintomi da covid in area medica, un dato che nelle precedenti 24 ore è diminuito di 5 pazienti, mentre i casi più gravi, quelli ricoverati nelle varie terapie intensive della Lombardia, sono in totale 53, in crescita di una sola unità. Segnaliamo infine i contagi divisi per province, con Milano a quota 131, quindi Brescia con 60 nuovi casi, e infine i 48 contagiati della provincia di Monza e Brianza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 OTTOBRE

Intanto non si placa la lotta dei parenti delle vittime da covid al Pio Albergo Trivulzio di Milano, nonostante la decisione della procura meneghina di archiviare la posizione dello stesso centro per anziani. Così come fatto sapere ieri all’Adnkronos da parte di Alessandro Azzoni, presidente dell’associazione Felicita, già comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio “La lotta dei parenti continuerà in tutte le sedi possibili”.

Azzoni, che ha convocato una conferenza stampa nella giornata di venerdì prossimo sulla vicenda, ha aggiunto e concluso: “Da una lettura più approfondita delle motivazioni della richiesta di archiviazione decideremo quali saranno le altre mosse, perché la lotta continuerà in tutte le sedi possibili, anche in quella civile. Non escludiamo l’opposizione alla richiesta di archiviazione del pm”. La posizione del Pio Albergo Trivulzio è stata “liberata” due giorni fa dagli inquirenti milanesi così come quella di tutte le altre Rsa lombarde finite sotto indagine per le morti da covid. Della questione ne ha parlato ieri anche il governatore Fontana.

