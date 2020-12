Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 21 dicembre: Fontana “1600 vaccini il 27-12”

In attesa dei nuovi dati in arrivo nel bollettino coronavirus di Regione Lombardia, stamani il Governatore Attilio Fontana nella conferenza stampa di fine anno ha annunciato l’arrivo per il 27 dicembre prossimo delle prime 1600 dosi di vaccino anti-Covid in tutto il territorio. «Vax-day in Lombardia il 27 dicembre, 1.620 dosi che saranno inoculate a medici, personale sanitario, lavoratori e ospiti delle case di riposo e distribuite nelle dodici province del territorio lombardo», spiega il Presidente lombardo, ribadendo come il piano vaccinale sia pronto e definito nei 65 siti di stoccaggio che conservano e conserveranno le altre 304 mila dosi previste per gennaio 2021.

«Da ora in poi non si potrà più usare la parola io, ma noi. Ora dobbiamo occuparci del futuro. Della Lombardia del 2050 e di recuperare la tradizione dell’Umanesimo lombardo che ha fatto grande questa regione», conclude Fontana, intervenuto anche sul tema della “variante” Covid che spaventa l’Europa «Stiamo facendo delle ricerche per individuare se ci sono casi di virus modificato e a oggi l’esito è negativo: per ora in Lombardia non abbiamo rinvenuto alcun caso di virus modificato,siamo assolutamente pronti a rispondere a ogni emergenza, le persone provenienti dall’Inghilterra sono state tutte monitorate o in fase di monitoraggio».

CORONAVIRUS LOMBARDIA: IL BOLLETTINO DI IERI

Nel frattempo sul tema dei dati epidemiologici la Lombardia prosegue nell’attenuazione del coronavirus in vista del Natale: sono in tutto 1.795 i nuovi contagi registrati ieri, con 165 debolmente positivi, 618 nuovi guariti-dimessi e purtroppo anche 49 morti (24.379 da inizio pandemia). Calano però ancora i ricoverati negli ospedali lombardi, sia in terapia intensiva (-9 su 583 occupati totali) e –154 ricoveri in letti di degenza (4.341 ancora in corsia con tampone positivo al Covid): il tasso di positività scende all’8% dopo gli ultimi 22.421 tamponi, mentre sono ancora le province di Milano, Brescia, Monza e Pavia quelle più colpite dal contagio nelle ultime 24 ore. Al momento non risultano casi positivi alla nuova “variante” del COVID, conferma il Presidente Fontana nella conferenza stampa da Palazzo Lombardia ma anche l’Ats Milano che fa sapere «chiunque sia ritornato dal Regno Unito e Irlanda dallo scorso 6 dicembre dovrà sottoporsi al tampone molecolare e all’isolamento di 14 giorni, come previsto dal Dpcm».

