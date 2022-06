Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 giugno/ Positività 18.1%, +33 ricoveri

Il bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati aggiornati ad oggi, martedì 21 giugno 2022, è atteso come sempre nel pomeriggio. La regione continua ad affrontare la pandemia di covid in maniera serena, seppur negli ultimi giorni i contagi sono tornati a crescere, provocando un certo allarmismo fra gli addetti ai lavori. Spaventa in particolare la contagiosità di Omicron 5, ma non va dimenticato che già l’anno scorso a fine giugno si registrò una nuova “mini ondata”, che venne comunque mitigata grazie alla bella stagione.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 giugno/ Positività vola al 20.9%

In ogni caso i numeri dei contagi restano significativi, a cominciare dal dato riguardante il totale degli infetti comunicati nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri, leggasi 1.920 a fronte di 10.553 tamponi. Il tasso di positività si mantiene su livelli alti, ieri pari al 18.1 per cento, mentre il numero dei decessi da covid nelle scorse 24 ore è stato pari a 12, per un totale di 40.727. Fortunatamente negli ospedali la situazione continua ad essere serena: ad oggi in terapia intensiva vi sono 16 ricoverati, dato identico a quello di 48 ore fa, e altri 598 in area medica, per una variazione rispetto al precedente report di +33 pazienti.

Regole Covid Maturità 2022: quali sono?/ Mascherine, Green Pass, gel: info utili

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 GIUGNO: IL CONSIGLIO DI PREGLIASCO

E a proposito di covid e Lombardia, nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti coronavirus della regione, e docente di virologia della Statale di Milano. Intervistato dai microfoni di “Rotocalco 264” su Cusano Italia Tv, Pregliasco ha parlato dell’abolizione dell’obbligo di mascherine, spiegando: “Siamo a due anni e mezzo di pandemia, è difficile far mantenere in maniera stringente le misure e nel momento in cui non si riesce è meglio allargare un po’ le maniche. La decisione è una decisione politica che rientra nelle decisioni dei Paesi che hanno deciso di mitigare questo virus”.

Covid, ok a vaccini Pfizer e Moderna per under 5 da Cdc e Fda/ "Efficaci e sicuri"

Secondo Pregliasco le persone fragili dovrebbero continuare ad indossare il dispositivo: “Raccomandiamo l’uso della mascherina che è mandatoria per le persone fragili e per coloro che le assistono perché abbiamo riaperto e c’è un fisiologico rialzo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA