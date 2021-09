Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 settembre/ 498 persone ricoverate per covid

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, martedì 21 settembre 2021. Il report verrà comunicato dopo le ore 17:00 di questa sera, e quasi sicuramente non registrerà numeri allarmanti tenendo conto dell’andamento del contagio nelle ultime settimane. Il bollettino di ieri, a riguardo, segnalava solamente 150 nuovi casi di positività, anche se a fronte di soli 15.301 tamponi.

Il lunedì storicamente si processano meno test anti covid, e di conseguenza risale leggermente il tasso di positività, ieri allo 0.9%, comunque ampiamente sotto i livelli di guardia. In merito alla situazione ospedaliera, lieve incremento dei pazienti allettati, con 7 persone più ricoverate per covid in area medica (il totale è di 435), e altre 63 invece in terapia intensiva, computo incrementatosi di 4 persone. In totale vi sono quindi 498 persone ricoverate nei vari nosocomi lombardi, mentre le vittime sono cresciute a quota 33.983 dall’inizio della pandemia (20 febbraio 2020), a causa di un morto registrato nelle scorse 24 ore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 SETTEMBRE, I COMMENTI DI BERTOLASO E FONTANA

E in Lombardia è scattata ieri la somministrazione della terza dose, partendo dagli immunodepressi e in generale dai fragili. “Circa 2.500 immunocompromessi, trapiantati e altri, sono stati vaccinati o vengono vaccinati oggi nelle strutture ospedaliere. Entro la metà di ottobre vaccineremo 150mila persone”, ha detto a riguardo il coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, Guido Bertolaso, che poi ha aggiunto: “Nel momento in cui il generale Figliuolo ci dirà di partire con le Rsa (circa 80mila persone), con gli over 80 (circa 680mila) e i sanitari (396mila), noi da metà ottobre siamo pronti. Aspettiamo le indicazioni del governo e di Figliuolo, non diciamo ‘siamo bravi e partiamo prima’. Aspettiamo come abbiamo sempre fatto”.

Ieri è intervenuto anche il governatore Fontana, che commentando gli studi di Pfizer circa la sicurezza del vaccino per la fascia 5-11 anni, ha spiegato: “Ci atteniamo alle disposizioni che arrivano dagli organi scientifici – le parole rilasciate a Zapping su Rai Radio 1 – dall’Istituto superiore di Sanità e dal Comitato tecnico-scientifico. Se dovessero aprire anche a questa categoria, noi siamo pronti a farlo”. E ancora: “Da noi ha avuto anche un notevole riscontro la vaccinazione dei ragazzi dai vaccinazione ragazzi dai 12 ai 19 anni”.

