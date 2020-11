Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 novembre/ Curva scende, ieri +5.094 casi

Inizia una nuova settimana e come sempre, fra le ore 17:00 e le 18:00, verrà emesso il bollettino coronavirus riguardante la regione Lombardia. Anche oggi, lunedì 23 novembre, scopriremo quindi come è evoluta la curva dei contagi con tutti i dati aggiornati riguardanti i nuovi casi, i dimessi, i morti e la situazione negli ospedali regionali. In attesa dei nuovi numeri rivediamo brevemente quelli di ieri, quando i nuovi contagi scoperti sono stati 5.094, di cui 477 debolmente positivi e 57 a seguito di test sierologico. Un dato in netto calo rispetto a sabato, quando erano stati 8.853, ma nel contempo sono diminuiti anche i tamponi, ieri 29.800 contro i 44.294 della giornata precedente. Resta comunque il fatto che il rapporto fra tamponi e positivi è sceso al 17% contro il 19.9% di 48 ore fa, e questo è senza dubbio un dato che conferma la tendenza alla decrescita della curva. La situazione negli ospedali lombardi continua però ad essere critica, e attualmente vi sono 949 persone ricoverate in terapia intensiva, 13 in più rispetto alla precedente rilevazione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GALLI INVITA ALLA PRUDENZA

Nei reparti di degenza ordinaria, invece, i ricoveri sono aumentati di 77 unità, per un totale pari a 8.391. Ed è proprio alla luce di questi dati che l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, invita alla prudenza: “Determinate responsabilità e decisioni competono a governo, Cts e Regioni – le sue parole riportate a La7 ieri durante il programma ‘L’aria di domenica’ – le evidenze dei dati dicono che non è che da un giorno all’altro, perché abbiamo avuto una flessione dell’Rt senza aspettare di consolidarla, possiamo fare come prima. L’esperienza del post lockdown di maggio l’abbiamo davanti agli occhi, con un saldo di 12mila morti in più dal primo giugno”. Galli ha aggiunto: “Credo sia probabile quanto affermato da uno studio americano sul fatto che oltre il 50% dei contagi derivi dagli asintomatici. Per contro visto che il 30-40% sul totale che si infetta sono giovani e sani e che tra loro si annidano superdiffusori, credo che gli asintomatici siano il tendine d’achille degli interventi di prevenzione. Sono quelli che portano a spasso inconsapevolmente il coronavirus e lo distribuiscono a pieni vocalizzi”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 22 NOVEMBRE





