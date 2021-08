Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 agosto/ +11 ricoveri nelle ultime 24 ore

Verrà comunicato come sempre in serata il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello aggiornato ad oggi, martedì 24 agosto 2021. L’appuntamento è fissato a dopo le ore 17:00, nel frattempo, rileggiamo il report di ieri quando i contagi ancora una volta sono stati contenuti, ma sono aumentati sensibilmente i ricoverati. In totale sono emersi 200 nuovi casi di positività a fronte di 10.489 tamponi processati, per un tasso di positività che è stato pari all’1.9%, meno della metà della media nazionale (4.1%).

Brusaferro/ “La mia fede? Non la nascondo, dopo il covid ho ricevuto una 'chiamata'”

Un’altra buona nuova è giunta dal numero più triste, quello riguardante i decessi per covid, anche ieri fermo a quota zero (33.880 morti da inizio pandemia), mentre, in merito al numero dei ricoverati, si è verificato un aumento di due persone in terapia intensiva (totale 43), e di altre nove invece in degenza normale, per un computo aggiornato a 320 persone allettate. A livello provinciale, infine, sono 47 i nuovi casi registrati a Milano, con 29 a Brescia e 25 a Varese.

Sileri/ "No Vax? Checché se ne dica uno non vale uno. Conta scienza no chiacchiere"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 AGOSTO: LE PAROLE DELLA MORATTI

Intanto nella giornata di ieri l’assessore al welfare della Lombardia, la vicepresidente Letizia Moratti, ha annunciato una nuova iniziativa, quella dei tamponi rapidi gratuiti per i ragazzi di età compresa fra i 6 e i 13 anni: ogni 15 giorni sarà possibile eseguire del test senza spendere un euro nelle farmacie che hanno aderito all’iniziativa. “Ancora una volta – le parole della Moratti – le farmacie si confermano nel loro ruolo di primissimo presidio sul territorio e con le vacanze ormai al termine, l’attività di screening gratuita dai 6 ai 19 anni e quella a un prezzo calmierato per gli adulti sarà importantissima in vista della ripresa delle lezioni e della normale quotidianità”.

Toti “Green pass per trasporti pubblici”/ “Obbligo vaccinale per i giovani difficile”

L’assessore regionale ha parlato anche della campagna vaccinale sempre nelle farmacie, sottolineando come la stessa stia: “consentendo a molte persone di vaccinarsi ‘sotto casa’. Dopo l’avvio del progetto pilota partito in 21 farmacie hanno già dato una disponibilità formale altre 638”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA