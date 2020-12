Vaccino covid Lombardia/ Galli, Pregliasco, Zangrillo e Remuzzi fra i primi

La Lombardia è pronta ad iniziare la somministrazione del vaccino anti covid. Come in altre regioni d’Italia il V-Day scatterà a metà gennaio, e i primi luoghi ad essere vaccinati saranno alcuni dei “simboli” della pandemia, a cominciare dagli ospedali di Codogno, provincia di Lodi e prima zona rossa d’Italia, e Alzano Lombardo, nella bergamasca, passando per la Rsa Pio Albergo Trivulzio di Milano, arrivando fino ai presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri, i rappresentanti delle categorie Oss e gli addetti ai servizi.

Fra i primi medici a ricevere il vaccino, in particolare, vi saranno professori, virologi e microbiologi che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi mesi, leggasi Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli, Alberto Zangrillo, Giuseppe Remuzzi e Antonio Pesenti, scrive IlFattoQuotidiano.it, ma anche Annalisa Malara, l’anestesista che per prima intuì la diagnosi del famoso paziente 1 di Codogno, Mattia, chiedendo che venisse sottoposto a tampone.

VACCINO COVID LOMBARDIA: “38 HUB PRONTI PER LA DISTRIBUZIONE”

Al momento sono 38 gli hub dotati dei famosi ultra freezer, i super congelatori che permettono di mantenere il vaccino della Pfizer/BioNTech alla temperatura di meno 80 gradi centigradi. “Gli hub – ha spiegato l’assessore al Welfare, Gallera – sono tutti operativi, la grande maggioranza ha già l’ultrafrigo quindi la diffusione territoriale è garantita”. L’esponente della Regione Lombardia ha aggiunto che la gara di Aria, la nota centrale acquisti della regione, “era per raggiungere il tetto dei 65 (hub), da noi è stata fatta in modo puntuale e tempestivo. I congelatori inizieranno ad arrivare dal 10 gennaio, quindi completeranno l’offerta sul territorio”. Gallera ha poi sottolineato: “Abbiamo una capacità di stoccaggio molto ampia. Abbiamo un freezer alla Bicocca in grado di stoccare da solo 800mila dosi. Ogni Asst ha almeno un ultrafrigo e quindi la diffusione sul territorio c’è assolutamente. Abbiamo 27 Asst sul territorio e alcuni privati quindi i 38 congelatori consentono di coprire l’intero territorio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA