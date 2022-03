Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 marzo/ Positività 12.5%, -7 ricoveri

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia sarà comunicato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 26 marzo. Si sta per concludere una nuova settimana in zona bianca per la regione, e la prossima si aprirà con la stessa colorazione visto che non sono state segnalate particolari situazioni critiche. Se è vero che i contagi sono leggermente cresciuti nelle ultime due settimane, è anche vero che questo incremento dei casi non è stato accompagnato, almeno per il momento, da un’emergenza ospedaliera.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 marzo/ -26 ricoveri, positività 15%

Il bollettino di ieri, a riguardo, ha segnalato 8.677 casi di positività su 69.352 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari. Il tasso di positività è stato pari al 12.5 per cento, mentre il numero dei morti da covid ieri è stato pari a 21, per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 39.162. Negli ospedali lombardi, infine, situazione positiva, visto che in terapia intensiva troviamo al momento solo 43 ricoverati, numero in crescita rispetto a 24 ore fa di 2 unità, con l’aggiunta di altri 956 allettati in area non critica, dato diminuito di 9 pazienti.

COVID, CONTAGI, VACCINAZIONI/ La battaglia contro questo strano virus non è finita

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 MARZO

La Lombardia da quando è partita la campagna di vaccinazione anti covid, è sempre stata in prima fila in quanto a inoculazioni, e anche nell’uso degli anticorpi monoclonali la regione governata da Attilio Fontana si è comportata fino ad oggi molto bene. In poco più di 12 mesi, come emerge dal 48/mo report sul monitoraggio dei monoclonali pubblicato nella giornata di ieri, e riportati dal sito dell’agenzia Ansa, sono stati somministrati in Italia anticorpi a 54.423 pazienti, di cui il 16.6 per cento in Veneto, regione che meglio si è mossa in assoluto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 25 MARZO/ +21 morti, -7 ricoverati

Al secondo posto si trova invece la regione Lazio, con 7.986 pazienti, mentre la Toscana occupa il terzo posto, con la Lombardia “medaglia di legno” a quota 4.176 pazienti. Seguono Campania (3.760), Piemonte (3.692), Liguria (3.085), Marche (2.937), Sicilia (2.976), Emilia Romagna (2.862), Abruzzo (2.025), Puglia (1.996), Friuli Venezia Giulia (1.501). Sotto i mille: Calabria (777), Sardegna (616), Umbria (597), Valle d’Aosta (560), Basilicata (309), PA di Trento (249), PA di Bolzano (167) e Molise (162).











© RIPRODUZIONE RISERVATA