Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 dicembre/ Tasso positivi-test al 10.4%

Sono stati 1.606 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Lombardia nella giornata di ieri. In attesa del bollettino di oggi, domenica 27 dicembre, diamo una breve ripassata agli ultimi dati, che hanno risentito fortemente dei pochi tamponi processati per via delle festività natalizie. Sono stati infatti solo 15.337 i test analizzati (4.780.837 da inizio pandemia), e dei nuovi contagi scoperti, 66 sono risultati essere debolmente positivi.

Cresce ulteriormente il rapporto fra test e positivi, oggi al 10.4% (al di sotto comunque della media nazionale), anche se i numeri vanno presi con le pinze sempre per via dei pochi test eseguiti. Bene il numero delle vittime, ieri 36 contro le 105 del 25 dicembre, e continua anche il calo dei ricoveri, 9 posti letto liberati in terapia intensiva (al momento sono 513 quelli occupati), e 137 invece nei reparti di degenza normale, dove troviamo 3.839 persone con i sintomi del covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 DICEMBRE: OGGI SCATTA IL VACCINE DAY

Nella giornata di ieri sono stati 658 i guariti/dimessi in Lombardia, mentre, a livello di province, Milano continua ad essere la zona con più infetti, 499 di cui 313 nella sola città, seguita da Varese a 341, con Monza e Brianza a 141. Quindi troviamo Brescia e Como, rispettivamente a quota 131 e 125, e poi via-via tutte le altre province fino a chiudere con Lodi e Sondrio, che hanno comunicato 11 e 10 casi di covid. Intanto oggi scatterà anche in Lombardia il vaccine day, con 324 fiale vi vaccino anti-covid da cui si otterranno 1.620 dosi. Queste verranno consegnate all’ospedale di Niguarda a Milano, e poi consegnate ad altre undici province. I primi ad essere sottoposti a vaccino saranno il personale sanitario, e quello delle Rsa, con l’aggiunta dei pazienti. La speranza è che sia davvero l’inizio della fine anche se non bisognerà assolutamente abbassare la guardia.

