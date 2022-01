Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 gennaio/ Positività 13.3%, -5 in T.I.

Siamo in attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 27 gennaio 2022. Il report come sempre giungerà nel tardo pomeriggio odierno, dopo le 17:00, e il bollettino di oggi confermerà la netta tendenza al miglioramento. Il picco della quarta ondata è stato ormai raggiunto e superato dalla Lombardia, e dopo un periodo turbolento in cui si è sfiorata la zona arancione, la regione sta lentamente tornando alla normalità. Lo ha confermato anche il bollettino di ieri, mercoledì 26, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 27.808 su 208.039 test anti covid elaborati, sia antigenici quanto molecolari.

L’incidenza dei contagi sul numero di tamponi è stata pari al 13.3 per cento, dato in sensibile calo rispetto agli scorsi giorni, mentre il numero dei morti continua a restare decisamente alto, visto che nella giornata di ieri sono morte altre 74 persone a causa del coronavirus. La situazione negli ospedali racconta invece di 259 pazienti in terapia intensiva, dato diminuito di 5 unità rispetto al precedente report, e altri 3.405 in area medica, un numero quest’ultimo calato di 6 allettati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 GENNAIO: INIZIATIVA A VARESE PER I VACCINI AI PIU’ PICCOLI

Intanto in Lombardia proseguono spedite le vaccinazioni anti covid, e fra i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, si sono vaccinati circa 275 mila, meno della metà. Per provare ad incrementare ulteriormente le vaccinazioni per i più piccoli, sono diverse le iniziative messe in atto in Regione, fra cui quella prevista all’ospedale di Varese per il weekend entrante, quello di sabato 29 e domenica 30 gennaio.

Dalle ore 8:00 alle 20:00, per tutti i bimbi di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, previste vaccinazioni senza appuntamento presso il centro delle aule Formazione dell’Ospedale di Circolo a Varese e nell’Hub di Rancio Valcuvia. Basterà presentarsi con la tessera sanitaria del bimbo e un documento del genitore che lo accompagna. Possono essere vaccinati anche i bambini in sorveglianza attiva per contatto da covid, rispettando le regole previste. Ovviamente, anche per quei due giorni, sarà possibile sottoporsi a vaccinazione pediatrica su prenotazione.

