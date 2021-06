Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 giugno/ Solo in 64 in terapia intensiva

Scopriamo insieme l’ultimo bollettino coronavirus della regione Lombardia della settimana, quello con tutti i dati aggiornati ad oggi, domenica 27 giugno 2021. Come i precedenti giorni, anche questa sera, fra le 17 e le 17:30, verranno comunicati tutti gli aggiornamenti sulla pandemia di covid in quella che resta la regione che ha pagato il conto maggiore a causa della pandemia. I numeri stanno comunque migliorando nettamente da ormai due mesi e anche il bollettino di ieri lo ha confermato, visto che i contagi emersi sono stati 115 a fronte di 36.699 tamponi processati nei laboratori regionali.

Bollettino vaccini covid oggi 27 giugno/ 17.5 mln di immunizzati, 32.5% del totale

Continua anche il calo dei pazienti, ad oggi 64 ricoverati gravi, quelli in terapia intensiva (dato in crescita di una sola unità), mentre nei reparti di degenza ordinaria i pazienti con sintomi covid sono al momento 269, meno 29 rispetto alla precedente comunicazione. Le vittime da covid sono state ieri 5, mentre a livello provinciale si segnalano 39 contagi in quel di Milano fra città e provincia, con altri 12 contagi in quel di Bergamo, e infine 11 nuovi casi a Mantova.

SCENARIO ITALIA/ Variabile delta e M5s, per Draghi a rischio Governo e ripresa

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 GIUGNO: CALO DI VACCINI IN ARRIVO

La Lombardia sta quindi vivendo un vero e proprio magic moment, cosa impensabile fino a soltanto un paio di mesi fa, e tutto merito delle misure di restrizione e soprattutto dei vaccini. La macchina vaccinante rischia però di bloccarsi a breve, così come vi scriviamo da un paio di giorni a questa parte, visto che in Lombardia sono previste meno dosi rispetto a quelle necessarie.

Lo ha spiegato due giorni fa il governatore Fontana e lo ha ribadito ieri lo stesso presidente della Lombardia parlando in teleconferenza con i sindaci durante una riunione dell’Anci: «Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto dei messaggi non molto positivi – le parole riportate dall’edizione online del Corriere della Sera – nel mese di luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito, fatto che ci impedirà di concludere secondo le nostre previsioni». A rischio numerose prenotazioni per il mese di luglio, con la conseguente immunità di gregge che tarderà ad arrivare rispetto alla tabella di marcia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 GIUGNO/ +115 contagi e +5 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA