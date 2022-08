Bollettino coronavirus ministero Salute 28 agosto/ Calo ricoveri e terapie intensive

Prosegue la discesa dei ricoveri nelle aree mediche Covid e degli ingressi delle terapie intensive. Questa la fotografia scattata dall’ultimo bollettino sul coronavirus del ministero della Salute, in attesa di scoprire quello di oggi, domenica 28 agosto 2022. Nelle precedenti 24 ore erano stati individuati 21.805 nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte però di un numero maggiore di tamponi: 158.286. Di conseguenza, la percentuale di positivi, il cosiddetto tasso di positività al Covid, è al 13,8%.

Torniamo ai ricoveri, informazione fondamentale per comprendere l’andamento della pandemia: 4 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva (quindi in totale sono 227 con 15 ingressi), meno 159 quelli nelle aree mediche Covid, dove si trovano 5.668 ricoverati. Quindi, l’occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione. I nuovi contagi riguardano in proporzioni diverse tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.973, poi il Veneto con 2.698.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: PARLANO COSTA E PISTELLO

Sulla situazione epidemiologica in Italia è intervenuto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di RaiNews 24. «Oggi non ci sono le condizioni per prefigurare uno scenario catastrofico in autunno sul fronte Covid», ha dichiarato in merito alla situazione del coronavirus in Italia. «Nelle prossime settimane le lezioni scolastiche inizieranno in presenza a senza mascherine. Certo, la pandemia non è archiviata, serve prudenza. In ogni caso possiamo guardare al futuro con un certo ottimismo».

Invece Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepreside della Società italiana di microbiologia, nonché co-fondatore della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ha parlato all’AdnKronos Salute della variante Centaurus, sottovariante di Omicron BA.2.75. «Le premesse teoriche ci sono. Le prove in vitro dimostrano che Centaurus avrebbe le carte in regola e il potenziale per soppiantare le altre». Questo perché ha dimostrato in provetta «una capacità superiore di infettare». D’altra parte, ciò va verificato sul campo. A tal proposito, annuncia che ne sapremo di più entro metà settembre.

