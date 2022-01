Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 gennaio/ Positività 13.9%, -146 ricoveri

E’ venerdì 28 gennaio 2022, ed è giornata del consueto bollettino coronavirus per la Lombardia ma anche di verdetti, visto che scopriremo in queste ore quale colorazione avrà la regione durante la prossima settimana. Se tutto andrà come previsto i cittadini lombardi dovrebbero vivere altri sette giorni in giallo, visto che la situazione è leggermente migliorata negli ultimi sette giorni. Anche il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza positiva, visto che i nuovi contagi emersi sono stati in totale 25.098 su 179.834 tamponi elaborati, per un tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sui test totali, pari al 13.9 per cento.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 gennaio/ -168 ricoveri, positività 15%

Il numero di morti da covid è stato ancora purtroppo molto alto, ieri altri 123 decessi, per un totale da inizio pandemia, dal 20 febbraio di due anni fa, pari a 36.881 morti. Negli ospedali, infine, situazione che tende al miglioramento, visto che al momento i pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, sono 2,54 in diminuzione di 5 unità, mentre in area medica il dato segna 3.264, -141 rispetto al precedente bollettino.

BOLLETTINO MIN. SALUTE CORONAVIRUS 27 GENNAIO/ 389 morti, 155.697 casi, -148 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 GENNAIO: PROBLEMA DAD IN REGIONE

E seppur i contagi in Lombardia stanno diminuendo con costanza, continua ad essere complicata la situazione nelle scuole. Come certificato dalla rilevazione dell’Associazione Nazionale Presidi, nella regione di Fontana vi sono ben 9.441 classi in quarantena, per un totale di più di 115mila studenti, per l’esattezza 115.262, che stanno al momento svolgendo le lezioni con la formula della didattica a distanza, la Dad. Inoltre, sono 6.225 gli operatori scolastici bloccati a casa.

La Dad ha colpito soprattutto gli studenti più piccoli e indifesi, visto che quasi una classe su due (il 48%) delle materne è appunto “a distanza”, mentre fra le elementari la situazione migliora, seppur leggermente, visto che circa il per cento degli alunni non è in presenza. Va meglio alle medie e alle superiori dove la percentuale si assesta sul 9 per cento. Ecco perchè da giorni i governatori, alla luce della situazione epidemiologica senza dubbio in miglioramento, chiedono che vengano riviste le regole per le quarantene a scuola per gli asintomatici, evitando disagi importanti per gli alunni stessi quanto per i loro genitori.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 27 GENNAIO/ +123 morti, ricoveri in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA