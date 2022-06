Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 giugno/ Solo 14 ricoverati in T.I.

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 28 giugno 2022, giungerà come sempre nel pomeriggio odierno. Scopriremo come sta evolvendo la curva dei contagi che nell’ultima settimana è tornata a dare segnali negativi, rialzandosi molto probabilmente per via della diffusione di Omicron 5, la nuova ed ennesima sottovariante del virus originario di Wuhan.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 28 giugno/ Positività 24.5%, +348 ricoveri

Il trend sarà con grande probabilità confermato anche dal report odierno, e nell’attesa di scoprirlo rivediamo il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i contagiati sono stati in totale 3.043 su 13.301 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 22.8 per cento. Per quanto riguarda invece le morti da covid, il totale segna quota 11 a seguito dell’incremento di 40.798 decessi registrato nella giornata di ieri. Infine, in merito alla situazione ospedaliera, ad oggi troviamo ricoverati nei nosocomi lombardi 14 pazienti in terapia intensiva e altri 780 in area medica, per una doppia variazione di -1 e +39.

SCENARIO COVID/ "Così Omicron 5 ha spiazzato i vaccini esistenti"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 28 GIUGNO: I DATI DEL TURISMO A MILANO

Nonostante il covid, come da bollettino coronavirus della Lombardia, stia tornando a farsi sentire, in regione si respira una certa aria di tranquillità, e ancora una volta uno degli indicatori che lo confermano è quello relativo alle prenotazioni turistiche. Fulvio Pravadelli, direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo, ha fatto sapere che: “Abbiamo quasi superato il Covid – si legge sull’agenzia Ansa – tendenzialmente ci stiamo avvicinando a un 80% dei turisti rispetto a quello che avevamo pre-Covid. Nell’ultimo weekend abbiamo avuto numeri che superavano mediamente al giorno le 9 mila persone”.

Pechino, politica zero-Covid/ Test di massa e restrizioni per i prossimi cinque anni

Le parole sono state rilasciate a margine della presentazione dell’iniziativa ‘Adotta una statua’ in piazzale Cadorna a Milano, e testimoniano come il flusso turistico sembra ormai aver superato la crisi degli ultimi due anni: “Abbiamo circa un 20% in meno rispetto al 2019 ed è leggermente migliorata la parte incassi – ha aggiunto – eabbiamo un’incidenza degli stranieri del 70% che è in linea, più o meno, con quello che avevamo pre-Covid”. Ancora “molte affluenze” si registrano di gruppi turistici, “soprattutto nella mattinata, ma durante il giorno continua un buon afflusso”. Un “ottimo ritorno” si ha anche “dalle aperture serali sia del Museo che delle terrazze: stanno riscuotendo un ottimo successo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA