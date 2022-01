Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 gennaio/ Confermata la zona gialla

Attorno alle ore 17.30 è in programma l’appuntamento con il bollettino coronavirus della Lombardia aggiornato ad oggi, sabato 29 gennaio 2022. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati annotati 21.329 nuovi infettati su quasi 176 mila tamponi processati. Percentuale di positivi sui test effettuati in calo al 12,1%, mentre purtroppo sono stati registrati 77 nuovi decessi. In calo sia i ricoverati in terapia intensiva (-2), sia i pazienti negli altri reparti Covid (-100).

Questo il bilancio dell’incremento dei casi positivi per provincia riportato dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri: 6.522 nuovi casi positivi in provincia di Milano, 1.950 in provincia di Bergamo, 2.940 in provincia di Brescia, 1.277 in provincia di Como, 865 in provincia di Cremona, 509 in provincia di Lecco, 408 in provincia di Lodi, 1.072 in provincia di Mantova, 1.849 in provincia di Monza e Brianza, 1.152 in provincia di Pavia, 295 in provincia di Sondrio e 1.860 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Lombardia odierno, ricordiamo che ieri è stata confermata la zona gialla per la Regione. Queste le parole del governatore Attilio Fontana: «Si conferma la frenata dei contagi e la Lombardia resta in zona gialla, anche nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e Ministero della Salute. Calano tutti i parametri: incidenza sui 100 mila abitanti si attesta al 13,6%, sotto la media nazionale che è 15%. Scendono anche i livelli di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica».

Il presidente di Regione ha poi evidenziato in una nota: «Ora attendiamo che il Governo accolga le richieste che abbiamo avanzato in sede di Conferenza delle Regioni: eliminare la classificazione in zone e semplificare le quarantene, soprattutto in ambito scolastico, concentrandosi in particolare sui positivi sintomatici. La Lombardia e il Paese intero hanno la necessità di rimettere in moto l’economia e la vita».



