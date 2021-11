Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 novembre/ Ricoverati in rialzo

213 i nuovi contagiati su oltre 42 mila tamponi processati nel bollettino coronavirus Lombardia di ieri, martedì 2 novembre 2021. Fortunatamente non sono stati registrati nuovi decessi: bilancio fermo a 34.162 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è allo 0,4%, mentre aumentano i ricoverati: +3 pazienti in terapia intensiva (48) e +5 pazienti negli altri reparti Covid (293).

Questo il bilancio di nuovi casi per provincia segnalato dal bollettino coronavirus Lombardia: 75 nuovi casi in provincia di Milano, 6 in provincia di Bergamo, 29 in provincia di Brescia, 9 in provincia di Como, 11 in provincia di Cremona, 7 in provincia di Lecco, 9 in provincia di Lodi, 7 in provincia di Mantova, 19 in provincia di Monza e Brianza, 14 in provincia di Pavia, 2 in provincia di Sondrio, 15 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE PAROLE DI PREGLIASCO

In attesa dei nuovi aggiornamenti dal bollettino coronavirus Lombardia odierno, si riflette sulla necessità di prorogare lo stato d’emergenza e Fabrizio Pregliasco s’è detto favorevole. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, il docente della Statale d Milano ha spiegato che serve flessibilità nella gestione della pandemia, invocando cautela: «Dobbiamo immaginare uno scenario non piacevole, prendendo l’esempio delle nazioni che non sono state così attente e progressive, e immaginare di doverlo gestire nella pratica. Se ti prepari al peggio poi gestisci la situazione reale al meglio. E credo rientri in quest’ottica dire sì alla proroga dello stato d’emergenza. La flessibilità è quel che ci ha insegnato il Covid anche come metodologia organizzativa. Perché non sfruttare questo scorcio di quella che io spero che sia l’ultima battaglia verso questo virus?»

