Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 settembre/ Solo 15 pazienti in T.I.

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus della regione aggiornato alla data di oggi, sabato 3 settembre 2022. Siamo entrati ufficialmente in quello che secondo gli addetti ai lavori potrebbe essere un mese critico per la recrudescenza del virus, ma ad oggi, fortunatamente, non si vedono segnali negativi. Una tendenza che è stata confermata anche dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 2.757 a fronte di 21.266 test anti covid eseguiti, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 3 settembre/ 2.29 milioni di quarte dose inoculate

Il tasso di positività è stato del 12.9 per cento, in lieve ma costante discesa, mentre le vittime da covid sono state purtroppo 23, con un aggiornamento dallo scoppio della pandemia di 42.267 lombardi deceduti a seguito dell’infezione. Infine uno sguardo agli ospedali della regione, dove al momento vi sono ricoverati 15 malati covid in terapia intensiva, dato pari a 7 pazienti in meno rispetto alla precedente comunicazione, e altri 594 in area medica, in discesa di 11 allettati.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 settembre/ -155 ricoveri, positività 12.1%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 SETTEMBRE: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

E che la situazione coronavirus stia decisamente migliorando lo si capisce non soltanto dai dati del bollettino Lombardia ma anche dalla circolare ufficiale pubblicata nelle scorse ore dal ministero della salute, in merito alla nuova quarantena light, che passerà da 7 a 5 giorni. Un isolamento ridotto che è stato commentato anche dal professor Fabrizio Pregliasco, docente di virologia presso l’università Statale di Milano, nonché membro della task force anti covid di Regione Lombardia e direttore del Galeazzi.

Vaccini aggiornati Omicron consigliati anche in gravidanza/ Ema "Evitano Covid grave"

Parlando con l’Adnkronos ha spiegato: “In questa fase, in cui si va verso una convivenza con Covid e una normalizzazione, proprio per mantenere anche l’accettabilità di una prassi che è ancora utile, si possono allargare le maglie e rischiare un po’ di più, perché è vero che la massima contagiosità c’è nei primi giorni. Quindi condivido questo approccio che prevederebbe 5 giorni con test negativo per uscire e 15 come uscita definitiva per i positivi a lungo termine”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA