Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 agosto/ Un morto e positività all’1.4%

E’ tutto pronto per scoprire il bollettino coronavirus della regione Lombardia aggiornato ad oggi, martedì 31 agosto 2021, ultimo giorno del mese. Dopo i contagi comunicati nel report di ieri, come sempre al ribasso visto che il lunedì i tamponi analizzati sono in numero inferiore rispetto agli altri giorni, oggi avremo una fotografia aggiornata della pandemia di covid in regione. Il bollettino è atteso verso le 17:30, nell’attesa, rivediamo comunque i dati di ieri, quando i contagi emersi sono stati 140 su 9.522 test anti covid processati fra molecolari e antigenici.

Una doppia cifra che ha dato come risultante un tasso di positività pari all’1.4% per cento, in crescita rispetto a quello di domenica di 0.2 punti percentuali ma ben al di sotto della media nazionale. A livello di ricoverati, troviamo 48 pazienti gravi, quelli che si trovano in terapia intensiva, dato in crescita di 3 unità. In area medica, invece, il dato segna 341 ricoverati (+9 rispetto all’ultima comunicazione). La Lombardia ha comunicato anche un morto per covid, mentre a livello provinciale si segnalano 42 nuovi casi in quel di Milano.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 31 AGOSTO: UN CAMPER MOBILE A SAN GIULIANO

Intanto non si placano le iniziative in Lombardia per favorire le vaccinazioni anti covid, e l’ultima prevede un camper-centro vaccinale mobile Areu, per somministrare appunto il siero alla popolazione. A breve, precisamente da giovedì 2 settembre, si troverà a San Giuliano Milanese, un comune dove la copertura vaccinale risulta essere inferiore alla media del territorio, con l’obiettivo appunto di vaccinare quante più persone possibile in vista poi dell’inizio dell’anno scolastico che scatterà fra meno di 14 giorni. «E’ stato ritenuto opportuno – fa sapere attraverso una nota l’ATS Milano Città Metropolitana – privilegiare i territori con copertura vaccinale più bassa e con “offerta” minore perché, per esempio, non hanno un centro massivo nel territorio comunale o non sono già stati sede di evento vaccinale anti covid per i cittadini over 60».

Non servirà la prenotazione per ricevere il vaccino: «Saranno disponibili tutte le tipologie di vaccino e la somministrazione avverrà attraverso tre linee vaccinali con capacità di 10/12 vaccinazioni all’ora per ciascuna linea – commenta l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia -. Il Comune di San Giuliano assicurerà la presenza della Protezione Civile e fornirà un supporto nella logistica e nella gestione dei cittadini sprovvisti di tessera sanitaria o in condizione di marginalità».



