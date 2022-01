Bollettino Coronavirus Lombardia oggi 30 gennaio/ Dati: 402.092 attualmente positivi

Si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus della Lombardia aggiornato ad oggi, domenica 30 gennaio 2022, grazie ai dati che saranno forniti, presumibilmente attorno alle 17, dal Ministero della Salute, e che consentiranno di monitorare l’andamento della pandemia a livello regionale, con particolare riferimento ai parametri dei nuovi contagi e della pressione esercitata sugli ospedali. Volgendo lo sguardo ai numeri emersi ieri, sono stati 18.555, a fronte di 167.214 tamponi eseguiti, i contagi rilevati sul territorio lombardo. Sono invece stati 88 i morti (37.046 da inizio emergenza), invece i guariti, nel complesso, si attestano a quota 1.669.968. Gli attualmente positivi al Coronavirus in Lombardia sono 402.092.

A livello ospedaliero, i malati Covid ricoverati nei reparti di area medica dei nosocomi sono attualmente 3.072. Cresce, tuttavia, il numero dei degenti in terapia intensiva: sono 254, mentre ieri erano 252 (14 gli ingressi del giorno). La provincia di Milano, come accade quotidianamente, è risultata essere la più colpita, con 5.353 casi. A ruota, quelle di Brescia (2.789) e Bergamo (1.909).

In attesa di conoscere i nuovi dati legati al bollettino Coronavirus Lombardia, riportiamo le parole del governatore regionale, Attilio Fontana, sulla rielezione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha rivestito un ruolo cardine anche nell’affrontare l’emergenza sanitaria: “Ho avuto spesso modo di ringraziare il presidente Mattarella, anche personalmente, per la stima e il sostegno che ha dimostrato verso di me e soprattutto verso la Lombardia nei periodi più difficili della pandemia – ha dichiarato su Adnkronos -. Due anni difficilissimi in cui, con frequenza, ci sentivamo e durante i quali non ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Gli sono grato per avere voluto mettere ancora una volta la sua esperienza e il suo amore per gli italiani a disposizione del Paese”.

E, ancora: “Al Quirinale, insieme ai colleghi presidenti delle Regioni ho voluto ribadirlo, ringraziandolo, anche a nome dei lombardi, per la sua disponibilità. L’esperienza del voto di questi giorni è stata un percorso irto di difficoltà. Per questo desidero sottolineare che in ogni votazione c’è stata la compattezza dei grandi elettori della Lega”.



