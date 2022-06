Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 giugno/ -15 ricoveri, positività 7.5%

Scopriamo il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi ad oggi, sabato 4 giugno 2022. La regione sta per chiudere una nuova settimana di tranquillità, con i contagi in ribasso così come le ospedalizzazioni, chiaro indizio di come il covid stia “andando in vacanza”, in attesa poi di capire cosa accadrà durante il prossimo autunno.

In totale il numero dei contagiati è stato pari, stando al bollettino coronavirus Lombardia di ieri a 690, a fronte di 9.132 test anti covid elaborati (positività 7.5%), mentre il dato riguardante le vittime da covid è stato ieri di 6, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 40.575 decessi. Infine scopriamo insieme i numeri inerenti gli ospedalizzati, a cominciare dai ricoverati più gravi, quelli nei reparti di terapia intensiva dei vari nosocomi regionali, pari solamente a 34, stesso identico numero di allettati del precedente report. In area medica, invece, il dato segnava ieri 518, in diminuzione di -15 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 4 GIUGNO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

E nella giornata di ieri è tornato a parlare di covid il professor Fabrizio Pregliasco, direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano, membro della task force anti covid di regione Lombardia. Intervistato dai microfoni dell’Avvenire ha spiegato, volgendo lo sguardo al futuro: “La convivenza con il Covid-19 sarà probabilmente caratterizzata da nuove ondate, che si ripeteranno sempre meno gravi. Oggi abbiamo anche migliori armi farmacologiche per combatterlo. Le mascherine? Usiamole all’occorrenza, come gli occhiali da sole”.

E ancora: “È plausibile un andamento endemico del Sars-CoV-2, con onde che si susseguono negli anni soprattutto in inverno, che però tendono a ridursi nell’impatto e nel numero di casi (salvo l’emergere di nuove varianti). Poiché l’immunizzazione non è completa, c’è l’opportunità o la necessità di eseguire una vaccinazione, che non deve essere considerata quinta o sesta dose, ma annuale come per l’influenza. Credo che verrà proposta in termini di raccomandazione: disponibile per tutti, raccomandata fortemente solo per i più fragili”.











