Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 settembre/ “Altri 7 giorni in zona Bianca”

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in regione Lombardia grazie al nuovo report, il bollettino coronavirus di oggi, 4 settembre 2021. Appuntamento, ormai classico, dopo le ore 17:30, quando la regione comunicherà tutti gli ultimi dati aggiornati, a cominciare dai nuovi contagi, che nel bollettino emesso ieri sono stati 647, a fronte di 45.270 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari. Dai due dati ne è emerso il tasso di positività, 1.4%, in lieve aumento rispetto all’1.3 di giovedì, mentre, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, quella a cui guardano con maggiore attenzione gli addetti ai lavori, si segnala un aumento di un ricoverato in terapia intensiva (al momento sono 51 i pazienti gravi ricoverati nei vari nosocomi lombardi), con l’aggiunta di altri quattro in area medica, per un totale di 352 allettati.

Purtroppo si sono registrati altri decessi, ieri due morti (giovedì erano stati 4), per un totale di 33.929 da inizio pandemia, mentre, in merito alle province, a Milano si sono registrati 245 casi in totale, con 96 a Brescia e 53 a Varese. Dati quindi positivi, come vi ripetiamo ormai da un paio di mesi a questa parte, e alla luce di questi numeri, accompagnati da una campagna di vaccinazione di massa, la regione Lombardia sarà ancora in zona bianca anche per la prossima settimana.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 4 SETTEMBRE: “ALTRA SETTIMANA IN ZONA BIANCA”

Non è una sorpresa ma il governatore Attilio Fontana lo ha ufficializzato nella giornata di ieri, parlando a Palazzo Lombardia, la sede della regione: “Innanzitutto una buona notizia per tutti i lombardi, anche la prossima settimana Regione Lombardia sarà in zona bianca”.

Il presidente dei lombardi ha aggiunto: “Tutto questo perché anche nell’ultima settimana del monitoraggio ministeriale i numeri rilevati, per il Covid-19, in Lombardia, sono stati positivi per numero di contagi, per casi in rianimazione e per posti letto occupati negli ospedali. Dati che, complessivamente, consentono alla Lombardia, grazie anche all’impegno dei cittadini lombardi e al buon andamento della campagna vaccinale, di restare in zona bianca”. Infine Fontana ha concluso: “Continuiamo così ispettando le norme sul contenimento del virus”.

