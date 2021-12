Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 dicembre/ +3 in T.I., positività 2.1%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, lunedì 6 dicembre 2021, verrà comunicato come sempre dagli organi preposti nel tardo pomeriggio odierno. Dopo le ore 17:00, indicativamente, andremo quindi ad aggiornare la situazione covid in regione Lombardia, analizzando tutti quegli indicatori che ormai conosciamo alla perfezione fra contagi, tasso di positività e via discorrendo. Nell’attesa che venga comunicato il nuovo report, andiamo a rivedere velocemente quello di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati 2.628 su 121.463 tamponi processati, il che significa che l’incidenza dei casi di covid sul totale di test, il cosiddetto tasso di positività, è stato pari al 2.1 per cento.

Continuano a crescere i posti letto occupati nei nosocomi lombardi, e l’ultimo bollettino segnala 124 ricoverati in terapia intensiva, dato cresciuto di 3 unità, e altri 955 in area medica, un numero aumentato invece di 31 pazienti. Ieri sono stati registri purtroppo anche altri 8 morti da covid, mentre fra Milano e provincia sono stati rilevati 757 nuovi casi di contagio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 DICEMBRE: PREGLIASCO SU OMICRON

Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia nonché direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, che intervistato da Affaritaliani.it si è soffermato in particolare sulla recente variante del covid, la ben nota Omicron: “Abbiamo ancora bisogno di una settimana per ultimare le analisi e gli studi – ha spiegato Pregliasco – ma dalle informazioni che abbiamo oggi sembra più contagiosa ma con una casistica clinica meno importante. Ciò vuol dire che il virus si sta adattando meglio all’ospite con minori effetti in termini di possibili gravi conseguenze e di mortalità”.

Quindi il professore e virologo ha aggiunto e concluso: “Non ci sono conferme sul fatto che la variante Omicron schivi i vaccini e con tre dose l’efficacia dovrebbe essere garantita. Finora sono state fatte analisi al computer con valutazioni eseguite confrontando le sequenze.



